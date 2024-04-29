Уровень воды в реке Ишим установил новый рекорд в Тюменской области

Позже сотрудники МЧС возвели насыпи вдоль участка федеральной трассы Р-402 Тюмень — Омск, которая частично находится в Абатском районе, поскольку вода подошла к дороге с двух сторон. По словам губернатора, укрепительные работы проводили на протяжении трех суток. Утром 28 апреля уровень воды в Ишиме у села Абатское составил 1209 см, тогда это тоже был рекордный показатель.