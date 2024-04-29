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На Кубани в ДТП погибли пять человек

Столкновение произошло на трассе в Курганинском районе.

Источник: Reuters

КРАСНОДАР, 29 апреля. /ТАСС/. Пять человек погибли при столкновении двух легковых автомобилей на трассе в Курганинском районе Краснодарского края в ночь на понедельник. Об этом сообщили в Telegram-канале ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

«На автодороге Армавир — Курганинск водитель, управляя авто “Фольксваген Тигуан”, ехал со стороны Армавира в сторону Курганинска, допустил выезд на полосу встречного движения, где это запрещено и совершил столкновение с авто “Тойота Хайс”, который двигался во встречном направлении», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, в результате аварии погибли водитель и пассажир Volkswagen, а также водитель и два пассажира Toyota.