На Кубани в ДТП погибли пять человек

КРАСНОДАР, 29 апреля. /ТАСС/. Пять человек погибли при столкновении двух легковых автомобилей на трассе в Курганинском районе Краснодарского края в ночь на понедельник. Об этом сообщили в Telegram-канале ГУ МВД России по Краснодарскому краю.