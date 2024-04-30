Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На 40-й день со дня теракта в «Крокусе» к стихийному мемориалу несут цветы

На 40-й день со дня теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» к стихийному мемориалу снова несут цветы. Кадры 30 апреля публикуют «Известия».

На записи видно большое количество цветов, портретов, а также мягких игрушек. На земле выложены надписи «145» и «22.03.2024».

Отмечается, что панихиды пройдут в Никольском соборе и у самого «Крокуса».

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. В здание ворвались террористы в камуфляже, они устроили стрельбу и подожгли концертный зал. Погибли 145 человек, число пострадавших достигло 551.

Возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Террористический акт»). В ФСБ России сообщили, что после совершения теракта нападавшие собирались пересечь границу РФ с Украиной, у них были контакты на украинской стороне.