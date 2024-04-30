На 40-й день со дня теракта в «Крокусе» к стихийному мемориалу несут цветы

На записи видно большое количество цветов, портретов, а также мягких игрушек. На земле выложены надписи «145» и «22.03.2024».
Отмечается, что панихиды пройдут в Никольском соборе и у самого «Крокуса».
Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. В здание ворвались террористы в камуфляже, они устроили стрельбу и подожгли концертный зал. Погибли 145 человек, число пострадавших достигло 551.
Возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Террористический акт»). В ФСБ России сообщили, что после совершения теракта нападавшие собирались пересечь границу РФ с Украиной, у них были контакты на украинской стороне.