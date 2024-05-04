В Германии нашли могилу командира подразделения наемников

Ликвидированный наемник — Штефан Роланд Пури 1986 года рождения, выходец из небольшого баварского городка под Нюрнбергом. О его гибели сообщали немецкие СМИ. Медиагруппа RND даже брала у наемника интервью более года назад. Пури участвовал в боях на стороне Киева почти два года, пока 13 марта не погиб при артударе по блиндажу.
Пури был женат, пара имела сына. Однако приблизительно в 2018 году брак распался. С этого времени Пури исчез из упоминаний в социальных сетях и перестал вести свою собственную страницу в Facebook*.
В апреле 2022 года он отправился на Украину. А 10 апреля 2024 года бывшая жена разместила на своей страничке фотографию горящей свечи, написав, что погиб «отец ребенка», а она только что вернулась с похорон. За несколько дней до этого в газете Nürnberger Nachrichten в разделе некрологов появилась заметка о «неожиданной утрате» в лице Штефана Пури, там же подтверждается дата смерти — 13 марта. В некрологе с ним прощаются бывшая жена и сын, родственники и его последняя девушка по имени Ольга.
Спустя две недели после захоронения урны с прахом погибшего у семейной могилы на кладбище со старинной лютеранской церковью близ Нюрнберга стоят не увядшие еще цветы. Надписи на атласных лентах утверждают, что жертва Пури «не бесполезна». Более ничего не указывает на то, что он вдали от дома воевал за интересы чужой страны. На надгробии, как это нередко бывает в Германии, лишь крест и фамилия семьи.
Такой «роскоши» — быть похороненным на родной земле и рядом с почившими ранее родственниками — удостоились не все наемники из Германии, о чьей смерти доподлинно известно. Так, Диана Вагнер из города Бонн, воевавшая в националистическом батальоне ВСУ «Карпатская сич» и погибшая в возрасте 36 лет в январе текущего года, захоронена на военном кладбище в Киеве.
На том же кладбище покоится и Рене Мюллер: 38-летний немец бросил свою жену и пятилетнего ребенка в Лейпциге и при поддержке украинского консульства в 2022 году отправился на Украину, где в декабре 2023 года после непродолжительной службы в тылу и всего шести дней на передовой погиб при минометном обстреле.
Незадолго до смерти Мюллера его жена за неимением других средств связи разместила в день рождения мужа 28 марта обращение в профильной украинской группе в Facebook* (запрещена в России как экстремистская). Она призвала Мюллера не лишать ребенка отца и не делать ее вдовой, обвинила его в эгоизме, из-за которого «никто в Германии уже не хочет иметь дел» с ним. В ответ мужчина посетовал, что из-за его отъезда на Украину от него отвернулась не только супруга, но и его родители, взявшие на попечительство ее и их ребенка. Но он продолжил утверждать, что спасает Украину и детей в этой страны от насилия. Его жена удивилась такому уточнению и спросила, не забыл ли он «за что осужден в Германии», не уточнив, правда, что именно стоит за этими словами.
«Кто такие русские? Они точно такие же люди, как и ты: сыновья, отцы, друзья, в которых вы стреляете. Они не скот и не свиньи», — подчеркнула она.
В переписку вступила и мать Мюллера.
«Грустно, что ты почиваешь на наших лаврах», — написала женщина своему сыну.
В середине марта министерство обороны России сообщило, что из Германии на Украину приехали 235 наемников, ликвидированы уже 88.
МВД ФРГ ранее озвучивало гораздо более скромные цифры и только по уехавшим, а не погибшим. По состоянию на конец апреля оно утверждало, что там находится всего 21 гражданин Германии, при этом всего трое воюют с украинской стороны, а целых 11 — якобы с российской. Хотя даже в аффилированной с «иностранным легионом» вооруженных сил Украины (ВСУ) группе Memorial в Facebook* говорится о семи погибших немцах.
Канцлер Германии Олаф Шольц не единожды заявлял, что Берлин не рассматривает отправку солдат бундесвера на Украину даже в качестве обучающего персонала, так как это означало бы прямое вовлечение страны в конфликт.
Примеры уничтоженных российскими военными на Украине наемников из Германии не единичны. Корреспонденты РИА Новости лично убедились, что захоронения таких желающих повоевать за Киев европейцев есть в разных странах: в Польше, Франции, Литве, — а просто информации о погибших без возможности установить место их захоронения гораздо больше.
Минобороны России неоднократно предостерегало иностранных граждан от поездок на Украину и подчеркивало, что наемники по международному гуманитарному праву не являются комбатантами и не имеют права на статус военнопленного.
В середине марта ведомство сообщило, что за время СВО на Украину прибыли 13 387 иностранных наемников для участия в боях на стороне киевского режима. За этот период удалось ликвидировать 5 962 боевика. Лидером по числу убитых «солдат удачи» в Минобороны назвали Польшу — оттуда приехали 2 960 человек, уничтожены 1 497. Следом идет Грузия — 561 из 1 042 наемника соответственно, а прибывшие из США потеряли 491 из 1 113 человек. Уничтожены также 422 из 1 005 канадских боевиков, 360 из 822 — британских, 349 из 784 — румынских.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская