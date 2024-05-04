В Германии нашли могилу командира подразделения наемников

Незадолго до смерти Мюллера его жена за неимением других средств связи разместила в день рождения мужа 28 марта обращение в профильной украинской группе в Facebook* (запрещена в России как экстремистская). Она призвала Мюллера не лишать ребенка отца и не делать ее вдовой, обвинила его в эгоизме, из-за которого «никто в Германии уже не хочет иметь дел» с ним. В ответ мужчина посетовал, что из-за его отъезда на Украину от него отвернулась не только супруга, но и его родители, взявшие на попечительство ее и их ребенка. Но он продолжил утверждать, что спасает Украину и детей в этой страны от насилия. Его жена удивилась такому уточнению и спросила, не забыл ли он «за что осужден в Германии», не уточнив, правда, что именно стоит за этими словами.