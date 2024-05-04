Минобороны опубликовало кадры уничтожения танка Abrams и БМП Bradley

25 апреля агентство Associated Press указало на то, что Украина перестала использовать предоставленные США Abrams на поле боя из-за того, что они попадают под удары российских беспилотников. Отмечалось, что Вашингтон будет работать с украинцами над изменением тактики использования танков. При этом Пентагон не стал комментировать сведения об отходе бронемашин.