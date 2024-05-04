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Минобороны опубликовало кадры уничтожения танка Abrams и БМП Bradley

Российские военные уничтожили танк M1 Abrams и боевую машину пехоты (БМП) М2 Bradley в зоне проведения спецоперации по защите Донбасса. Кадры опубликовало 4 мая Минобороны РФ.

«Военнослужащие — операторы FPV-дронов и артиллеристы группировки войск “Центр” уничтожили американский танк M1 Abrams и БМП Bradley в зоне проведения СВО», — говорится в заявлении оборонного ведомства.

Отмечается, что удар по бронемашине был произведен высокоточным артиллерийским боеприпасом «Краснополь» и БПЛА.

В марте министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что российские военные с начала 2024 года уничтожили четыре Abrams. Позднее, 28 марта, стало известно о ликвидации еще одной американской бронемашины на авдеевском направлении. Также танки Abrams были уничтожены 1 и 25 апреля. Армия РФ смогла ликвидировать очередную бронемашину и 3 мая.

25 апреля агентство Associated Press указало на то, что Украина перестала использовать предоставленные США Abrams на поле боя из-за того, что они попадают под удары российских беспилотников. Отмечалось, что Вашингтон будет работать с украинцами над изменением тактики использования танков. При этом Пентагон не стал комментировать сведения об отходе бронемашин.

Один из танков Abrams, который получил повреждения при атаке FPV-дрона, представлен на выставке трофейного оружия и техники из стран НАТО, которая проходит в Москве в парке Победы на Поклонной горе. Посетители также могут увидеть немецкий Leopard 2 и украинский Т-72АГ. Также там представлены БМП Marder, британский бронетранспортер (БТР) Saxon и различные армейские автомобили.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.