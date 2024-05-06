Тимур Иванов просит отпустить его под домашний арест

В суде второй инстанции трое адвокатов Тимура Иванова планируют добиться отмены решения Басманного суда столицы, который 24 апреля по ходатайству ГСУ СКР санкционировал арест их подзащитного до 23 июля. Причем защита не просит отменить судебный акт и вернуть дело на новое рассмотрение в районный суд, а настаивает на том, чтобы вышестоящая инстанция сама вынесла новое решение, смягчив фигуранту меру пресечения. В качестве альтернативы нахождения Тимура Иванова под стражей защита, в частности, намерена предложить домашний арест в его столичной квартире на Поварской улице площадью 317 кв. м или в загородном доме на Рублевском шоссе, который некоторые СМИ оценили в 1 млрд руб. Последний, собственно, и являлся местом жительства замминистра обороны до его задержания и, как выяснилось, был оформлен в ипотеку.
«Домашний арест мы видим приоритетной мерой пресечения», — сказал «Ъ» адвокат Иванова Денис Балуев.
По его словам, основной упор в пользу смягчения меры пресечения защита планирует сделать на данные о личности обвиняемого, который является отцом пятерых детей, имеет звания героев ДНР и ЛНР, а также множество наград Российской Федерации. Поскольку задержание и арест Тимура Иванова были произведены стремительно, полные сведения о наградах адвокаты не успели собрать и представить в Басманный суд, зато теперь подготовили «целый пакет» и планируют приобщить данные к материалам дела, рассказал защитник. Он добавил, что адвокаты также не исключают возможности предложить за Иванова и залог. Однако с этим может возникнуть проблема, поскольку активы фигуранта арестованы. При этом что конкретно, кроме счетов обвиняемого, заблокировано, защите пока неизвестно, поскольку следствие по закону имеет право обратиться в суд за соответствующей санкцией, не ставя в известность фигуранта и его адвокатов. Последние, как правило, узнают об этом постфактум, что и случилось в деле Тимура Иванова, адвокаты которого пока не знакомы с решением об аресте имущества.
Денис Балуев также прокомментировал распространенную рядом Telegram-каналов видеозапись с большим количеством сумок с наличностью, якобы найденных в ходе обысков у Иванова. «Все это к Иванову не имеет никакого отношения. Это не его деньги и не его объект, я не знаю, где и когда это снимали», — заявил защитник.
Также адвокат посетовал, что вместе с коллегами вот уже больше недели на может попасть к подзащитному в СИЗО «Лефортово», где Тимур Иванов проходит двухнедельный карантин. При этом если в другие столичные изоляторы защитники могут пройти просто по ордеру, то для прохода в находящийся в подчинении Минюста России СИЗО-2 требуется разрешение следователя. Его адвокаты Иванова до сих пор не получили в связи с тем, что, по утверждению следователей, соответствующее ходатайство адвокатов, отправленное почтой, им до сих пор не доставлено.
Занимавший с 2016 года должность замминистра обороны Тимур Иванов был задержан 23 апреля, на следующий день Басманный суд столицы санкционировал его арест. Чиновника обвинили в получении взятки на сумму не менее 1,185 млрд руб. в 2018—2023 годах. По версии следствия, именно во столько обошлись услуги по ремонту здания городской усадьбы С. Волконской — А. К. фон Мекка XІХ-XХ веков, которое расположено в Москве в Чистом переулке напротив резиденции патриарха Московского и всея Руси Кирилла, а также по строительству усадьбы «Панкратово» в Тверской области. Бенефициарами этих объектов следствие считает Тимура Иванова и его друга, предпринимателя Сергея Бородина, а взяткодателем — Александра Фомина, соучредителя компании «Олимпситистрой», одного из крупнейших подрядчиков военного ведомства. Иванову и Бородину вменяется в вину получение взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), а Фомину — дача взятки в особо крупном размере (ч. 5 ст. 291 УК РФ). Все трое заключены в СИЗО. Подследственные Иванов и Фомин вину отрицают. О позиции Бородина пока неизвестно. Рассмотрение апелляционных жалоб на арест двух других фигурантов пока не назначено.