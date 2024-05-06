Тимур Иванов просит отпустить его под домашний арест

По его словам, основной упор в пользу смягчения меры пресечения защита планирует сделать на данные о личности обвиняемого, который является отцом пятерых детей, имеет звания героев ДНР и ЛНР, а также множество наград Российской Федерации. Поскольку задержание и арест Тимура Иванова были произведены стремительно, полные сведения о наградах адвокаты не успели собрать и представить в Басманный суд, зато теперь подготовили «целый пакет» и планируют приобщить данные к материалам дела, рассказал защитник. Он добавил, что адвокаты также не исключают возможности предложить за Иванова и залог. Однако с этим может возникнуть проблема, поскольку активы фигуранта арестованы. При этом что конкретно, кроме счетов обвиняемого, заблокировано, защите пока неизвестно, поскольку следствие по закону имеет право обратиться в суд за соответствующей санкцией, не ставя в известность фигуранта и его адвокатов. Последние, как правило, узнают об этом постфактум, что и случилось в деле Тимура Иванова, адвокаты которого пока не знакомы с решением об аресте имущества.