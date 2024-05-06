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В Сочи пассажирам продавали фальшивые авиабилеты

В Сочи пассажирам продавали фальшивые авиабилеты. Информация об этом появилась в телеграм-канале компании NordStar.

Продажа осуществлялась на некоторых агентских ресурсах, с которыми авиакомпания не имеет договорных отношений.

NordStar не планирует выполнять рейсы в летнем сезоне по следующим маршрутам:

Пермь — Сочи, Сочи — Пермь,

Санкт-Петербург — Сочи, Сочи — Санкт-Петербург,

Москва — Сочи (с вылетом в 07.50), Сочи — Москва (с вылетом в 12.35).

В настоящее время авиакомпания занимается устранением из продажи билетов на несуществующие рейсы. NordStar планирует направить обращение в правоохранительные органы.

Ранее мы сообщали, что рейсы Москва — Сочи будут летать каждый час из Домодедово. Новые рейсы введут три авиакомпании: NordStar, S7 Airlines и «Уральские авиалинии».