В Сочи пассажирам продавали фальшивые авиабилеты

Продажа осуществлялась на некоторых агентских ресурсах, с которыми авиакомпания не имеет договорных отношений.
NordStar не планирует выполнять рейсы в летнем сезоне по следующим маршрутам:
Пермь — Сочи, Сочи — Пермь,
Санкт-Петербург — Сочи, Сочи — Санкт-Петербург,
Москва — Сочи (с вылетом в 07.50), Сочи — Москва (с вылетом в 12.35).
В настоящее время авиакомпания занимается устранением из продажи билетов на несуществующие рейсы. NordStar планирует направить обращение в правоохранительные органы.
Ранее мы сообщали, что рейсы Москва — Сочи будут летать каждый час из Домодедово. Новые рейсы введут три авиакомпании: NordStar, S7 Airlines и «Уральские авиалинии».