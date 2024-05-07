Жители винят медиков и пожарных: что происходило во время пожара на Союзной в Екатеринбурге. ВИДЕО

Алена рассказала, что в доме сдается много квартир на сутки: «Вот это реально пипец. Эти посуточники просто надоели. Дом удобно расположен для тех, кто хочет отдохнуть, а это куча проститутских квартир, и мы все время слушаем порно за стеной, и куча командировочных, которые без алкоголя не засыпают».