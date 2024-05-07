Жители винят медиков и пожарных: что происходило во время пожара на Союзной в Екатеринбурге. ВИДЕО

С ее слов, выпавший с 19-го этажа мужчина упал на козырек магазина и остался жив. Однако медики и пожарные долгое время не пытались его эвакуировать и просто стояли.
«Стояло много машин — пожарные и реанимация. Когда мужчина упал на крышу, то медики и пожарные 20−30 минут стояли, ждали, пока принесут лесенку. Им сосед с шестого этажа кричал, что парень жив», — рассказала Алена.
Не менее драматичной оказалась история спасения второго мужчины. Он застрял на 21-м этаже, и пожарные протянули ему шланг, по которому он спустился на этаж ниже. Там он смог встать на кондиционер. Оттуда он выбил стекло в чужой квартире и таким образом спасся.
Алена рассказала, что в доме сдается много квартир на сутки: «Вот это реально пипец. Эти посуточники просто надоели. Дом удобно расположен для тех, кто хочет отдохнуть, а это куча проститутских квартир, и мы все время слушаем порно за стеной, и куча командировочных, которые без алкоголя не засыпают».
В пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области подтвердили спасение одного человека с 19-го этажа. Тушение пожара, который произошел сегодня днем, продолжается. В МЧС уточнили, что общая площадь его составила 60 кв. м.
Обновлено в 13.47:
В свердловском минздраве уточнили, что сорвавшийся с высоты мужчина скончался. Он получил травмы, не совместимые с жизнью.