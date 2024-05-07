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СБУ обвинила двух офицеров в подготовке покушения на Зеленского

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) задержала двух офицеров за подготовку покушения на Владимира Зеленского, утверждает спецслужба в Telegram-канале.

Источник: СБУ

«СБУ разоблачила сеть агентов <…>, которые готовили убийство Владимира Зеленского: задержаны два полковника УГО», — говорится в публикации.

По данным спецслужбы, в планы агентов входила слежка за Зеленским и другими чиновниками, включая руководителей СБУ Василия Малюка и Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова*.

Утверждается, что задержанные должны были навести на цель ракетный удар, а в случае необходимости применить БПЛА-камикадзе. Фигурантам предъявили обвинения в госизмене и подготовке теракта, им грозит пожизненное лишение свободы.

В понедельник издание «Страна» сообщило, что СБУ задержала начальника департамента управления госохраны Андрея Гука, его обвиняют в сборе и передаче секретной информации по охраняемым лицам, в том числе Зеленскому.

СБУ не в первый раз заявляет о подготовке покушения на Зеленского. В апреле спецслужба утверждала, что в Польше задержали подозреваемого, который передавал информацию о безопасности польского аэропорта Жешув-Ясенка. Это якобы должно было помочь в покушении на Зеленского во время его визита в эту страну.

Национальная прокуратура Польши, в свою очередь, сообщила, что задержан польский гражданин Павел К., которому предъявили обвинения в согласии сотрудничать с якобы российской разведкой. При этом ведомство не привело никаких подтверждений, что сбор информации проводился именно для организации «покушения».

Как подчеркивал зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев, сообщения о подготовке покушения на Зеленского в Польше могут быть первым доказательством того, что на Западе приняли решение о его ликвидации.

* Внесен в список террористов и экстремистов.