СБУ обвинила двух офицеров в подготовке покушения на Зеленского

СБУ не в первый раз заявляет о подготовке покушения на Зеленского. В апреле спецслужба утверждала, что в Польше задержали подозреваемого, который передавал информацию о безопасности польского аэропорта Жешув-Ясенка. Это якобы должно было помочь в покушении на Зеленского во время его визита в эту страну.