СБУ обвинила двух офицеров в подготовке покушения на Зеленского

«СБУ разоблачила сеть агентов <…>, которые готовили убийство Владимира Зеленского: задержаны два полковника УГО», — говорится в публикации.
По данным спецслужбы, в планы агентов входила слежка за Зеленским и другими чиновниками, включая руководителей СБУ Василия Малюка и Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова*.
В понедельник издание «Страна» сообщило, что СБУ задержала начальника департамента управления госохраны Андрея Гука, его обвиняют в сборе и передаче секретной информации по охраняемым лицам, в том числе Зеленскому.
СБУ не в первый раз заявляет о подготовке покушения на Зеленского. В апреле спецслужба утверждала, что в Польше задержали подозреваемого, который передавал информацию о безопасности польского аэропорта Жешув-Ясенка. Это якобы должно было помочь в покушении на Зеленского во время его визита в эту страну.
Национальная прокуратура Польши, в свою очередь, сообщила, что задержан польский гражданин Павел К., которому предъявили обвинения в согласии сотрудничать с якобы российской разведкой. При этом ведомство не привело никаких подтверждений, что сбор информации проводился именно для организации «покушения».
Как подчеркивал зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев, сообщения о подготовке покушения на Зеленского в Польше могут быть первым доказательством того, что на Западе приняли решение о его ликвидации.
* Внесен в список террористов и экстремистов.