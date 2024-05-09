Автомобильный кран упал на месте строительства LRT в Астане

В Комитете промышленной безопасности МЧС РК факт ЧП подтвердили. Здесь же сообщили, что на место происшествия выехал руководитель Департамента Комитета промышленной безопасности МЧС РК по городу Астана.
«9 мая 2024 года в 11:36 часов поступила информация о падении автомобильного крана ZOOMLION на строительном объекте “Строительство LRT”, расположенного в районе Есиль — на пересечении улиц Керей Жанибек хандар и Кабанбай батыра. Жертв и пострадавших нет», — говорится в сообщении Комитета промышленной безопасности МЧС РК.
Сообщается, что автомобильный кран ZOOMLION принадлежит China Railway Asia-Europe Construction Investment.
«Предварительная причина аварии — перегруз. Автомобильный кран на учете не стоит, разрешение на работу не получал. О результатах будет сообщено дополнительно. Создается комиссия для расследования аварии», — добавили в ведомстве.