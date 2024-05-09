Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Автомобильный кран упал на месте строительства LRT в Астане

В Астане на стройке LRT упал кран. На место выехали представители столичного Департамента Комитета промышленной безопасности МЧС РК, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Источник: Nur.kz

В Комитете промышленной безопасности МЧС РК факт ЧП подтвердили. Здесь же сообщили, что на место происшествия выехал руководитель Департамента Комитета промышленной безопасности МЧС РК по городу Астана.

«9 мая 2024 года в 11:36 часов поступила информация о падении автомобильного крана ZOOMLION на строительном объекте “Строительство LRT”, расположенного в районе Есиль — на пересечении улиц Керей Жанибек хандар и Кабанбай батыра. Жертв и пострадавших нет», — говорится в сообщении Комитета промышленной безопасности МЧС РК.

Сообщается, что автомобильный кран ZOOMLION принадлежит China Railway Asia-Europe Construction Investment.

«Предварительная причина аварии — перегруз. Автомобильный кран на учете не стоит, разрешение на работу не получал. О результатах будет сообщено дополнительно. Создается комиссия для расследования аварии», — добавили в ведомстве.