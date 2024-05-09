Автомобильный кран упал на месте строительства LRT в Астане

«9 мая 2024 года в 11:36 часов поступила информация о падении автомобильного крана ZOOMLION на строительном объекте “Строительство LRT”, расположенного в районе Есиль — на пересечении улиц Керей Жанибек хандар и Кабанбай батыра. Жертв и пострадавших нет», — говорится в сообщении Комитета промышленной безопасности МЧС РК.