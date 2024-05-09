«Укргидроэнерго» заявило о «сокрушительных повреждениях» ГЭС на Украине

Сообщение о выводе двух ГЭС из строя было продублировано на двух языках — украинском и английском.

Накануне днем Минобороны России отчиталось об ударе по объектам энергетики и предприятиям военно-промышленного комплекса ( ВПК ) Украины в ответ на попытки Киева нанести ущерб объектам энергетики в России.

«Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены», — сообщало ведомство. По его данным, в результате удара были значительно снижены возможности Украины по производству продукции военного назначения, переброске к линии боевого соприкосновения западного вооружения и военной техники.

Минобороны подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре. В апреле военное ведомство объясняло, что удары по украинским объектам ТЭК являются ответом на попытки Киева нанести ущерб российским объектам нефтегазовой отрасли и энергетики. Россия регулярно подвергается нападениям украинских беспилотников. В начале апреля дроны нанесли удары по Елабуге и Нижнекамску в Татарстане.