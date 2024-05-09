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Путин поблагодарил Рахмона за соболезнования после теракта в «Крокусе»

Президент РФ Владимир Путин поблагодарил лидера Таджикистана Эмомали Рахмона за соболезнования после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Признательность он выразил на переговорах в Кремле в четверг, 9 мая.

Источник: РИА "Новости"

«Благодарю вас за слова соболезнования, выраженные вами. Вы были одним из первых, кто сказал об этом по случаю теракта», — отметил Путин.

Российский лидер отметил, что терроризм представляет угрозу для всех стран, в том числе РФ и Таджикистана. По его словам, работа по борьбе с ним налажена.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. В здание ворвались террористы в камуфляже, они устроили стрельбу и подожгли концертный зал. По последним данным, в результате атаки погибли 145 человек, число пострадавших достигло 551.

Возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Террористический акт»). В ФСБ России сообщили, что после совершения теракта нападавшие собирались пересечь границу РФ с Украиной, у них были контакты на украинской стороне. К настоящему моменту по делу арестованы 12 человек.

Путин Владимир