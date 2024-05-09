Путин поблагодарил Рахмона за соболезнования после теракта в «Крокусе»

«Благодарю вас за слова соболезнования, выраженные вами. Вы были одним из первых, кто сказал об этом по случаю теракта», — отметил Путин.
Российский лидер отметил, что терроризм представляет угрозу для всех стран, в том числе РФ и Таджикистана. По его словам, работа по борьбе с ним налажена.
Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. В здание ворвались террористы в камуфляже, они устроили стрельбу и подожгли концертный зал. По последним данным, в результате атаки погибли 145 человек, число пострадавших достигло 551.
Возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Террористический акт»). В ФСБ России сообщили, что после совершения теракта нападавшие собирались пересечь границу РФ с Украиной, у них были контакты на украинской стороне. К настоящему моменту по делу арестованы 12 человек.