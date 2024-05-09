Гладков заявил о росте числа пострадавших после атаки ВСУ до 11

Ночью 9 мая оперативный штаб Краснодарского края сообщил об атаке украинскими беспилотниками нефтебазы в селе Юровка под Анапой. Около шести дронов были подавлены, но несколько упали на территории объекта. На нефтебазе начался пожар, повреждены несколько резервуаров. По данным МЧС Краснодарского края, в 7:40 мск пожар локализовали, а в 11:08 мск его полностью ликвидировали.