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В Хельсинки осквернили памятник советским военнослужащим

В Хельсинки осквернен памятник советским военнослужащим, сообщили 9 мая в посольстве России в Финляндии.

«Утром 9 мая посольство получило информацию об осквернении захоронения советских военнослужащих в Хельсинки. Незамедлительно вызвали на место инцидента полицию», — сказали в посольстве «РИА Новости».

Памятник был залит краской. С помощью сотрудников и неравнодушных российских соотечественников самые заметные следы повреждений удалось удалить, добавили в посольстве.

Правоохранители, приехавшие на место, зафиксировали ущерб и приступили к необходимым следственным действиям.

В этот же день посольство РФ в Германии сообщило, что зафиксировало 22 случая осквернения советских памятников в ФРГ с 2023 года. При этом, как пояснил посол России в стране Сергей Нечаев, их последствия, как правило, местные власти оперативно устраняют, и посольство в этом вопросе активно работает с МИД ФРГ и правоохранительными органами.