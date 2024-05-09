В Хельсинки осквернили памятник советским военнослужащим

В этот же день посольство РФ в Германии сообщило, что зафиксировало 22 случая осквернения советских памятников в ФРГ с 2023 года. При этом, как пояснил посол России в стране Сергей Нечаев, их последствия, как правило, местные власти оперативно устраняют, и посольство в этом вопросе активно работает с МИД ФРГ и правоохранительными органами.