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В Брянской области уничтожили три беспилотника ВСУ

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Три украинских беспилотника уничтожены над Трубчевским районом Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале.

Источник: © РИА Новости

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА. Три беспилотных летательных аппарата самолетного типа уничтожены над Трубчевским районом силами ПВО министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — написал он.