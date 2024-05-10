Минобороны показало кадры освобождения Очеретино в ДНР

«От промзоны уже работали дальше, на северо-восточную часть населенного пункта… После того, как мы одну пятиэтажку зачистили, обратилась бабушка с просьбой, что в следующей, в крайней пятиэтажке, находился ее внук. По итогу мы ее зачистили, там было порядка шести гражданских. Потом после этого, как подстихло, в течении суток семья воссоединилась, внук и бабушка увидели друг друга», — рассказал командир роты мотострелкового соединения с позывным «Поэт».