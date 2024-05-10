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Возгорание на НПЗ после удара БПЛА в Калужской области ликвидировано

Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Калужской области, в который ночью попал украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА), ликвидирован. Об этом 10 мая сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

Источник: РИА "Новости"

«Сегодня ночью в результате падения БПЛА на территории предприятия в Дзержинском районе произошло возгорание. На данный момент пожар ликвидирован», — говорится в его сообщении в Telegram-канале.

Шапша также уточнил, что, по предварительным данным, никто не пострадал. Размер повреждения предприятия оценивается.

Ранее в тот же день в Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) администрации Дзержинского района сообщили об ударе ВСУ по НПЗ под Калугой.

Ранее в этот же день мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о сбитом в городском округе Подольск БПЛА. По предварительным данным, разрушений и пострадавших нет.

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.