Возгорание на НПЗ после удара БПЛА в Калужской области ликвидировано

«Сегодня ночью в результате падения БПЛА на территории предприятия в Дзержинском районе произошло возгорание. На данный момент пожар ликвидирован», — говорится в его сообщении в Telegram-канале.
Шапша также уточнил, что, по предварительным данным, никто не пострадал. Размер повреждения предприятия оценивается.
Ранее в тот же день в Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) администрации Дзержинского района сообщили об ударе ВСУ по НПЗ под Калугой.
Ранее в этот же день мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о сбитом в городском округе Подольск БПЛА. По предварительным данным, разрушений и пострадавших нет.
ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.