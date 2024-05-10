«В 03:00 и 03:20 были слышны взрывы в Снигиревке и Новопетровке Снигиревского района Николаевской области. После удара по Снигиревке пропало электричество. Местные жители описывают удар как очень мощный, в стороне путевой станции, где находятся цеха и ангары, используемые военными», — сказал он.
По информации подпольщиков, к пяти утра из Николаева приехали десять машин скорой помощи. Украинские силовики оцепили в Снигиревке район вокзала, СБУ и военные начали поквартирный обход в поисках активистов сопротивления.
В Новопетровке целью удара было расположение солдат ВСУ, которых на днях перевели туда в количестве около 400 человек, добавил Лебедев.
«Конкретики пока нет, село полностью оцеплено, местным жителям запрещено покидать свои дома до особого распоряжения, идет проверка», — сказал он.
Подпольщик отметил, что примерно неделю назад в Снигиревский район приехали 80 сотрудников ТЦК с Западной Украины. По его словам, ночью также были слышны взрывы в стороне Коблево, Ольшанского и Очакова, в Николаеве работали средства ПВО, но взрывов не было.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.