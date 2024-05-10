ПВО за неделю сбила украинский Су-27 и три ракеты ATACMS

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Российская ПВО в течение недели сбила Су-27 воздушных сил Украины, а также три оперативно-тактические ракеты ATACMS производства США и 17 управляемых авиабомб Hammer из Франции, сообщило в пятницу министерство обороны РФ в сводке.
«Авиацией и средствами противовоздушной обороны сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины, а также уничтожены: три оперативно-тактические ракеты ATACMS производства США, 17 управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции и JDAM производства США, 30 реактивных снарядов GLSDB, HIMARS, “Ураган” и Vampire, а также 163 беспилотных летательных аппарата», — говорится в сводке военного ведомства.