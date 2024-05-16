Арестованный во Владивостоке американский солдат признал вину

ВЛАДИВОСТОК, 16 мая — РИА Новости. Американский солдат Гордон Блэк, арестованный по обвинению в краже во Владивостоке, признал вину и сотрудничает со следствием, сообщили РИА Новости в УМВД России по Приморскому краю.
Первомайский районный суд во Владивостоке ранее арестовал американского солдата Гордона Блэка до 2 июля по статье «кража». В полиции сообщили, что американца подозревают в краже у девушки, к которой он приехал 10 апреля после знакомства в Корее. Задержали его в гостинице, он собирался вылетать на родину. В УМВД сообщали, что о краже в полицию заявила 32-летняя жительница Владивостока. Защита Блэка обжаловала решение о мере пресечения.
«Подтверждаем. Сотрудничает (со следствием), признал (вину)», — сказал собеседник.
Блэк, по данным телеканала NBC News, проходил службу в составе американского контингента в Южной Корее и поехал в Россию по собственной инициативе.