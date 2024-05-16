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ФСБ сообщила о предотвращении теракта на железной дороге в Крыму

В Крыму предотвращен теракт на железной дороге, сообщили в Центре общественных связей Федеральной службы безопасности (ЦОС ФСБ).

Источник: РИА "Новости"

По версии ФСБ, мужчина 1999 года рождения в октябре 2023-го был завербован украинской разведкой и должен был подорвать железнодорожное полотно в Ленинском районе Крыма.

Материал дополняется.

ФСБ