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В Пермском крае осуждена ОПГ за незаконный оборот наркотиков

В сентябре 2023 года на перегоне станций «Пермь-2 — Бахаревка» были задержаны двое мужчин из Соликамска. При личном досмотре у которых обнаружили свертки с мефедроном.

Источник: AP 2023

Установлено, что задержанные действовали по предварительному сговору. Они изготовили более 20 закладок с мефедроном, а при обыске по местам жительства и в автомобиле нашли еще 58 свертков с наркотиком общей массой около 200 граммов.

Выяснилось, что мужчины общались с организаторами интернет-магазинов по продаже наркотиков через мессенджеры. Следователи Пермского ЛО МВД России на транспорте предъявили обвинения организованной преступной группе в девяти преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

В апреле 2024 года Свердловский районный суд Перми признал их виновными в особо тяжких преступлениях и приговорил к 9,5 и 8,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима.