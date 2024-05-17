В Пермском крае осуждена ОПГ за незаконный оборот наркотиков

Установлено, что задержанные действовали по предварительному сговору. Они изготовили более 20 закладок с мефедроном, а при обыске по местам жительства и в автомобиле нашли еще 58 свертков с наркотиком общей массой около 200 граммов.
Выяснилось, что мужчины общались с организаторами интернет-магазинов по продаже наркотиков через мессенджеры. Следователи Пермского ЛО МВД России на транспорте предъявили обвинения организованной преступной группе в девяти преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотиков.
В апреле 2024 года Свердловский районный суд Перми признал их виновными в особо тяжких преступлениях и приговорил к 9,5 и 8,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима.