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СМИ: вертолет Раиси полностью сгорел при крушении

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Вертолет президента Ирана Эбрахима Раиси полностью сгорел при крушении, все пассажиры считаются погибшими, передает агентство Рейтер со ссылкой на неназванного чиновника.

Источник: AP 2023

«Вертолет президента Ирана Раиси полностью сгорел при крушении», — говорится в сообщении.

Ранее телеканал Press TV сообщил, что местонахождение разбившегося вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси обнаружено, к нему направляются поисково-спасательные группы.

ЧП с вертолетом Раиси

Инцидент с вертолетом президента Ирана Эбрахима Раиси произошел в воскресенье днем. По предварительным данным, он совершил жесткую посадку в районе Верзеган в иранской провинции Восточный Азербайджан.

Как сообщило агентство Tasnim, в кортеже президента было три вертолета. На борту попавшего в аварию также находились глава МИД республики Хосейн Амир Абдоллахиан и губернатор Восточного Азербайджана Малик Рахмати.

К месту происшествия направили армию, полицию и сотрудников Общества Красного Полумесяца Ирана, однако спасательную операцию серьезно осложняют погодные условия и рельеф местности.

МЧС России по поручению президента Владимира Путина отправляет в Иран группировку спасателей. В ее состав вошли 47 специалистов, техника высокой проходимости, а также вертолет BO-105 для поиска с воздуха. Первый самолет со спасателями рано утром в понедельник вылетел из аэропорта «Жуковский».