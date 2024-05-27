Вода представляет угрозу пригородам Атырау — ДЧС

Как рассказал заместитель руководителя департамента по ЧС Руслан Шариев, в настоящее время вода подступила к селам Алмалы и Бесикты.
— Сегодня у населенных пунктов ведется круглосуточное дежурство, защитные дамбы дополнительно укрепляются шифером. Проводится дополнительная обваловка имеющихся укреплений. Вода представляет угрозу каждому населенному пункту в северной части Атырау, — рассказал Руслан Шариев.
В Атырау и его пригороде ведется круглосуточное дежурство у защитных дамб. В берегоукрепительных работах принимают участие силы МЧС, Министерства обороны, местных исполнительных органов и волонтеры.