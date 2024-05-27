Вода представляет угрозу пригородам Атырау — ДЧС

По данным департамента по ЧС Атырауской области, опасными зонами в пригороде Атырау остаются участки под номерами 1−5, где сейчас наблюдается повышение уровня воды в реке Жайык (Урал). Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на оперативный штаб Атырауской области.