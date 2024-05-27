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Вода представляет угрозу пригородам Атырау — ДЧС

По данным департамента по ЧС Атырауской области, опасными зонами в пригороде Атырау остаются участки под номерами 1−5, где сейчас наблюдается повышение уровня воды в реке Жайык (Урал). Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на оперативный штаб Атырауской области.

Источник: pricom.kz

Как рассказал заместитель руководителя департамента по ЧС Руслан Шариев, в настоящее время вода подступила к селам Алмалы и Бесикты.

— Сегодня у населенных пунктов ведется круглосуточное дежурство, защитные дамбы дополнительно укрепляются шифером. Проводится дополнительная обваловка имеющихся укреплений. Вода представляет угрозу каждому населенному пункту в северной части Атырау, — рассказал Руслан Шариев.

В Атырау и его пригороде ведется круглосуточное дежурство у защитных дамб. В берегоукрепительных работах принимают участие силы МЧС, Министерства обороны, местных исполнительных органов и волонтеры.