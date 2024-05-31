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Глава Троицка стал фигурантом еще одного уголовного дела

На этот раз речь о взятке в размере 300 тыс. рублей.

Глава Троицка (Челябинская область) стал фигурантом еще одного уголовного дела, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сообщается, что Александра Виноградова обвиняют еще по пункту «в» части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки).

«В ходе предварительного следствия установлено, что с апреля по декабрь 2021 года глава Троицка получил через посредника от директора коммерческой организации взятку в размере 300 тыс. рублей за ускоренное беспрепятственное получение от администрации разрешений на строительство и последующий ввод в эксплуатацию двух нежилых зданий», — прокомментировали в СУ СКР по региону.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД и УФСБ России по Челябинской области.

Ранее сообщалось, что весной 2020 года мэр получил через посредника, им выступал Борис Спиридонов, от директора коммерческой организации, владельца сети магазинов «Копеечка» Дмитрия Виноградова взятку в виде беговой дорожки стоимостью 126 тыс. рублей за ускоренное получение от администрации города разрешений на строительство и последующий ввод в эксплуатацию нежилого здания.

Также глава якобы оказывал содействие в согласовании, подписании документации на данный объект в период строительства. Тогда дело завели по части 4 статьи 290 УК РФ.

Виноградов находится в СИЗО.