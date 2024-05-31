Глава Троицка стал фигурантом еще одного уголовного дела

«В ходе предварительного следствия установлено, что с апреля по декабрь 2021 года глава Троицка получил через посредника от директора коммерческой организации взятку в размере 300 тыс. рублей за ускоренное беспрепятственное получение от администрации разрешений на строительство и последующий ввод в эксплуатацию двух нежилых зданий», — прокомментировали в СУ СКР по региону.