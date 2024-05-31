Глава Троицка стал фигурантом еще одного уголовного дела

Глава Троицка (Челябинская область) стал фигурантом еще одного уголовного дела, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Сообщается, что Александра Виноградова обвиняют еще по пункту «в» части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки).
«В ходе предварительного следствия установлено, что с апреля по декабрь 2021 года глава Троицка получил через посредника от директора коммерческой организации взятку в размере 300 тыс. рублей за ускоренное беспрепятственное получение от администрации разрешений на строительство и последующий ввод в эксплуатацию двух нежилых зданий», — прокомментировали в СУ СКР по региону.
Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД и УФСБ России по Челябинской области.
Ранее сообщалось, что весной 2020 года мэр получил через посредника, им выступал Борис Спиридонов, от директора коммерческой организации, владельца сети магазинов «Копеечка» Дмитрия Виноградова взятку в виде беговой дорожки стоимостью 126 тыс. рублей за ускоренное получение от администрации города разрешений на строительство и последующий ввод в эксплуатацию нежилого здания.
Также глава якобы оказывал содействие в согласовании, подписании документации на данный объект в период строительства. Тогда дело завели по части 4 статьи 290 УК РФ.
Виноградов находится в СИЗО.