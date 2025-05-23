Аэропорты Домодедово и Жуковский возобновили работу

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) сняло ограничения на прием и отправку воздушных судов в столичных аэропортах Домодедово и Жуковский. Об этом в пятницу, 23 мая, сообщил официальный представитель ведомства Артем Кореняко.
— В аэропортах Домодедово и Жуковский с 03:23 МСК сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС. Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это приоритет, — передает Telegram-канал «Представитель Росавиации».
Ограничения на работу авиагаваней ввели ночью 23 мая. Тогда же работу приостановил столичный аэропорт Внуково, у которого позднее убрали ограничения на прием и отправку рейсов.
23 мая мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что российские войска уничтожили шесть дронов ВСУ, а затем еще три вражеских беспилотника, которые направлялись в сторону столицы. Собянин отметил, что на месте падения обломков дронов работают экстренные службы.
Вечером 22 мая Министерство обороны России сообщило об отражении атаки 159 беспилотников Вооруженных сил Украины за прошедшие 12 часов. Больше всего дронов сбили над Орловской областью — там уничтожили 54 БПЛА.