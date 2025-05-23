Аэропорты Домодедово и Жуковский возобновили работу

— В аэропортах Домодедово и Жуковский с 03:23 МСК сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС. Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это приоритет, — передает Telegram-канал «Представитель Росавиации».