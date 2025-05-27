США спрячутся под «Золотым куполом» от России и Китая: как выглядит мощнейшее космическое оружие

Систему ПРО «Золотой купол» хотят создать в США к 2029 году.
Новая американская система противоракетной обороны, получившая название «Золотой купол», представляет собой значительную опасность для безопасности государств, находящихся в конфликте с Соединенными Штатами. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Северной Кореи (ЦТАК). Определенные беспокойства касательно масштабного американского проекта были озвучены и в МИД РФ.
И такие опасения появились не на пустом месте. Как предполагают эксперты, новая система нацелена против России и Китая, однако ее эффективность пока под большим вопросом.
Ранее Глава Белого дома Дональд Трамп сообщил о намерении США запустить систему «Золотой купол» в течение ближайших лет — к 2029 году. По его словам, данный проект носит исторический характер и позволит завершить программу «Звездных войн», инициированную 40-м президентом страны Рональдом Рейганом. Американский лидер отметил, что новая технология достигла практически совершенства. Подробнее о «Золотом куполе», его стоимости, отличиях от израильского «Железного купола» и реакции ядерных держав — в материале URA.RU.
Что такое «Золотой купол».
Предполагается, что в системе «Золотой купол» будет порядка 200 спутников, которые будут перехватывать ракеты в космосеФото: Пресс-служба Роскосмоса.
Концепция системы «Золотой купол» была предложена еще во время первого президентского срока Трампа, однако тогда до практических шагов дело не дошло. 27 января 2025 года, после возвращения в Белый дом, Трамп подписал новый указ о разработке системы ПРО. За реализацию проекта отвечает генерал Космических сил США Майкл Гетлейн.
В рамках проекта рассматривается создание группировки, включающей от 400 до 1000 спутников, предназначенных для глобального мониторинга ракетных запусков, сообщает агентство Reuters. Кроме того, планируется формирование отдельного подразделения из 200 ударных спутников, оснащенных лазерными системами для перехвата ракет в космическом пространстве. При этом Трамп отметил, что система «Золотой купол» может использоваться не только в оборонительных, но и в наступательных операциях.
Из чего состоит «Золотой купол».
Основные компоненты новой системы планируется разместить в трех сферах: на суше, на море и в космическом пространстве. Данные элементы подразделяются на два типа: средства обнаружения целей, к которым относятся датчики и радиолокационные станции, а также средства уничтожения — ракеты и кинетические боеприпасы, изготовленные из особо прочных металлов, функционирующие в качестве перехватчиков. Именно размещение этого вооружения в космосе рассматривается как приоритет американской стороны.
Система «Золотой купол» предназначена для поражения различных целей, среди которых вражеские спутники, ракеты, в том числе с ядерными боезарядами, а также самолеты и БПЛА. При этом планируется интеграция «Золотого купола» с уже действующими противоракетными системами США.
Стоимость «Золотого купола».
«Золотой купол» потребует размещения дополнительных спутников в космосе Фото: Пресс-служба Роскосмоса.
Трамп оценил стоимость проекта «Золотой купол» в 175 миллиардов долларов. Для сравнения 40-й президент США Рональд Рейган в период своего правления направил на реализацию программы стратегической оборонной инициативы, известной как «Звездные войны», 26 миллиардов долларов. Однако по данным Бюджетного управления Конгресса США, возведение «Золотого купола» может обойтись стране значительно дороже. Расходы, по их оценкам, могут достичь 831 миллиарда долларов.
Чем «Золотой купол» отличается от израильского «Железного купола».
Трамп неоднократно подчеркивал необходимость создания в Соединенных Штатах новой, надежной системы противоракетной обороны, аналогичной израильскому комплексу «Железный купол». Однако между этими системами существуют принципиальные различия. «Железный купол» Израиля предназначен для точечной защиты населенных пунктов от ракет малой дальности и эффективно функционирует на территории, сопоставимой по размеру с небольшим штатом. В то же время Трамп выступает за разработку космической оборонной системы, способной обеспечить защиту всей территории США от угроз, исходящих от современных баллистических и гиперзвуковых ракет.
Как «Золотой купол» может угрожать РФ и Китаю.
В РФ отмечают, что создание «Золотого купола» может привести к милитаризации космосаФото: Пресс-служба Роскосмоса.
Россия и Китай незамедлительно отреагировали в адрес инициативы Трампа по формированию системы «Золотой купол». Соответствующая позиция отражена в совместном заявлении, опубликованном по итогам переговоров между президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином, состоявшихся 8 мая. В документе отмечается, что развертывание подобной противоракетной обороны рассматривается как фактор, нарушающий стратегическую стабильность.
В частности, в Москве и Пекине выражают обеспокоенность тем, что инициатива Трампа способна размыть различие между наступательными и оборонительными видами вооружений, поскольку может применяться в обеих сферах. Помимо этого, подчеркивается, что реализация проекта «Золотой купол» поспособствует дальнейшей милитаризации космического пространства.
«Ситуация дополнительно усугубляется тем, что программа “Золотой купол” для Америки прямо предусматривает ведение боевых операций в космосе. Это превращает космическое пространство в среду для размещения оружия и арену вооруженного противоборства», — говорится в тексте заявления.
Однако эксперты не совсем уверены в эффективности новой американской наработки. По мнению исполнительного директора Ассоциации по контролю над вооружениями (АСА) Дэрила Кимбалла, РФ и Китай могут быстро приспособиться к системе «Золотого купола», создав более современное оружие против него.
«Проект Трампа может быть неэффективен против ядерных держав. В ответ они создадут многочисленные и сложные наступательные ракетные системы — по относительно низкой стоимости и в сжатые сроки — для подавления и обхода противоракетной обороны США», — сказал Кимбалл в разговоре с «Лента.ру».
Реакция КНДР на заявления о создании «Золотого купола».
Американская противоракетная система под названием «Золотой купол» рассматривается как значительный вызов для безопасности стран, находящихся в конфронтации с Соединенными Штатами. Об этом заявили в Центральном телеграфном агентстве Кореи (ЦТАК) со ссылкой на меморандум профильного института КНДР.
«Установление новой системы противоракетной обороны США является весьма опасной “угрожающей инициативой”, нацеленной на угрозу стратегической безопасности враждебных для них ядерных государств. Замысел об установлении системы ПРО “Золотой купол” является не “оборонительной мерой” для реагирования на чью-то “угрозу”, а сценарием космической ядерной войны», — говорится в материале ЦТАК.
Реакция в РФ на создание «Золотого купола».
К разработке американцев хоть и стоит отнестись настороженно, однако всерьез волноваться не стоит. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
«Безусловно, воспринимать это [создание “Золотого купола”] нужно очень серьезно. Но оснований для паники нет, однако есть основания для серьезной обеспокоенности, и тем более актуальной становится задача гарантированного обеспечения нашей безопасности в любых условиях», — отметил Рябков. При этом дипломат напомнил слова президента РФ Владимира Путина, который отмечал, что отечественные стратегические комплексы позволяют преодолевать любые, даже многослойные системы ПРО.
Кроме того, в РФ внимательно следит за проектом «Золотой купол», однако пока не видят в нем непосредственной угрозы для ядерного паритета из-за отсутствия подробной информации о деталях инициативы. Об этом сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Здесь необходимо понимать нюансы. Пока какой-то детализации этого проекта нет», — заявил Песков, его слова передает корреспондент URA.RU.
По словам представителя Кремля, Россия выступает за восстановление диалога с США по вопросам стратегической стабильности. При этом необходимо учитывать разрушение прежних соглашений и необходимость их обновления ради безопасности обеих стран.
Космическая гонка вооружений.
Директор АСА Кимбалл также подчеркнул важность возможных новых переговоров по стратегическим вооружениям. Он отметил, что срок действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III), предусматривающего ограничения на ядерные арсеналы России, истекает в феврале 2026 года. Стоит отметить, что Москва приостановила свое участие в данном соглашении в 2023 году на фоне конфликта на Украине. Кимбалл отметил, что в случае отсутствия взаимовыгодных договоренностей по вопросам ограничения, существует риск начала неконтролируемой гонки вооружений в космическом пространстве.
«Если лидеры трех ядерных держав (РФ, Китай и США — прим. URA.RU) продолжат обмениваться оскорблениями и препираться на публике, то мы все заплатим цену за ничем не ограниченную гонку ядерного и космического оружия. Мы столкнемся с более опасным будущим», — подчеркнул Кимбалл.