США спрячутся под «Золотым куполом» от России и Китая: как выглядит мощнейшее космическое оружие

В рамках проекта рассматривается создание группировки, включающей от 400 до 1000 спутников, предназначенных для глобального мониторинга ракетных запусков, сообщает агентство Reuters. Кроме того, планируется формирование отдельного подразделения из 200 ударных спутников, оснащенных лазерными системами для перехвата ракет в космическом пространстве. При этом Трамп отметил, что система «Золотой купол» может использоваться не только в оборонительных, но и в наступательных операциях.