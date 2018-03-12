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Новости от Forbes
13:41 (мск)
Forbes
Газовые войны. В чем причины нового конфликта между Киевом и Москвой
Нынешняя ситуация принципиально отличается от «газовых войн» 2006 и 2009 годов, но уровень неопределенности в газовой сфере между Украиной и Россией нарастает с приближением срока окончания контрактов на транспортировку топлива.
10:57 (мск)
Forbes
Подозрительные люди: в Великобритании начались аресты недвижимости олигархов
Британия начала арестовывать имущество неясного происхождения в рамках борьбы с криминальными доходами. Благодаря новому закону для проведения проверки в отношении «политически значимых лиц» не нужно предъявления обвинений в коррупционных или иных преступлениях.
10:32 (мск)
Forbes
Черный лебедь для рубля. Что ждет российскую валюту до конца весны
Страх перед новыми санкциями со стороны США ослаб, а Россия постепенно возвращает себе инвестиционные рейтинги от международных агентств. Это значит, что рубль снова в фаворе у иностранных инвесторов. Но так ли безоблачны его перспективы?
11 марта
Forbes
На пути к миллиардам: как люди делали состояния в разные эпохи
Новая страница в истории крупнейших состояний началась с появлением промышленности, которая позволила частным предпринимателям начать строительство промышленных империй.
11 марта
Forbes
Погоня за KPI: как работают преступники в белых воротничках
Менеджеры компаний стремятся любой ценой обеспечить достижение ключевых показателей эффективности. Если выполнить KPI не удается, в ход идут современные схемы «решения проблем».
7 марта
Forbes
Богатейшие женщины мира — 2018: рейтинг Forbes Woman
Женщины наращивают свое присутствие во всемирном рейтинге Forbes — второй год подряд этот показатель оказывается рекордным.
7 марта
Forbes
Друзья по переписке. Как превратить свой профиль на Facebook в бизнес-инструмент
К своему профилю на Facebook нужно относиться как к СМИ и в первую очередь думать о читателях.
6 марта
Forbes
Стокгольмский синдром. Возможна ли новая газовая война с Украиной
Противоречащие друг другу решения международного коммерческого арбитража при Торговой палате Стокгольма по газовым контрактам поставили Россию, Украину и Европу на порог нового транзитного кризиса.
5 марта
Forbes
Эмбарго на бумаге: Россия отложила запрет на ввоз молока из Белоруссии
Александр Лукашенко считает, что молоко стало «наглым политическим инструментом». Москва подозревает Минск в нелегальном ввозе в Россию санкционной молочной продукции из Прибалтики.
5 марта
Forbes
Хорошая наследственность: что получила Южная Корея от Олимпиады
Как в Корее будут использовать новую инфраструктуру и где возьмут деньги на ее содержание.
5 марта
Forbes
Умный дом: как стартап продал Amazon дверной звонок за $1 млрд
Отбить напрямую вложенные в «умный звонок» инвестиции нереально, но для Amazon в его покупке есть резон.
4 марта
Forbes
Конкуренция и отвага: чего не хватает России в космическом бизнесе
Поддержки у частных космических компаний в России почти нет, им не хватает инвестиций на реализацию смелых проектов. «Роскосмос» же абсолютно справедливо опасается выращивать потенциальных конкурентов.
4 марта
Forbes
Вожделенная статуэтка. Кинопремия «Оскар» в цифрах и фактах
Сколько стоит покрытая золотом статуэтка, много ли потратили на организацию церемонии вручения главной награды Голливуда и какой фильм среди номинантов оказался самым кассовым.
4 марта
Forbes
Шанс для офшоров. Выживут ли контролируемые иностранные компании в России
КИК часто создавались и использовались для экономии налогов в стране проживания акционера. Долгое время это не создавало бизнесменам из России проблем.
4 марта
Forbes
Нездоровый климат. Российские предприниматели страдают от высоких налогов
Чем меньше бизнес, тем сложнее ему оставаться на плаву на фоне текущей налоговой нагрузки и снижения спроса.
3 марта
Forbes
Нас услышали: как отреагировали страны Запада на речь Владимира Путина
Гнев, недоверие и обеспокоенность — Forbes собрал реакцию западных СМИ на послание российского президента Федеральному Собранию, в котором большое внимание уделялось новым военным разработкам, представляющим серьезную угрозу для противника.
1 марта
Forbes
«Нас никто не слушал». Путин представил новые разработки российского ядерного оружия
В послании Федеральному Собранию президент остановился подробно не только на традиционных вопросах экономической и социальной сферы. Большое внимание он уделил новым видам вооружений, призванным стать защитой от действий стран Запада.
1 марта
Forbes
В Шотландии строят отель, где пиво будут разливать прямо в номерах
На строительство пивного отеля краудфандинговая компания собрала £53 млн.
1 марта
Forbes
Типовая застройка: в чем минусы квартир в жилье под реновацию
Новые дома, построенные в Москве по программе реновации, могут «ударить» рублем по коммерческим девелоперам. Но могут ли они составить реальную конкуренцию жилью с концепцией?
1 марта
Forbes
Нефть, крабы и шоколад: чем торгуют российские регионы с другими странами
В 2017 году Москва экспортировала нефть и газ на $123 млрд, а Московская область — чемпион по экспорту шоколада ($160 млн).
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Остаться с бывшим в хороших отношениях, да еще и заниматься работой вместе – целое искусство. Звезды это знают, умеют и практикуют.
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