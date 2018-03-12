10:32 (мск) Forbes

Черный лебедь для рубля. Что ждет российскую валюту до конца весны

Страх перед новыми санкциями со стороны США ослаб, а Россия постепенно возвращает себе инвестиционные рейтинги от международных агентств. Это значит, что рубль снова в фаворе у иностранных инвесторов. Но так ли безоблачны его перспективы?