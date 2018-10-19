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16:51 (мск), источник: Mail Новости

Как выглядит родина предков Трампа (фото)

В поисках корней президента США журналистка отправилась в трехнедельное путешествие по Европе, от Шотландии до Словении.

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Источник: Reuters

Большинство американцев являются выходцами из других стран. Это справедливо и для нынешнего президента США Дональда Трампа, предки которого приехали из Шотландии и Германии, а нынешняя и бывшая жена — славянки.

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Корреспондент и писательница Нина Берли, работая над книгой «Золотые наручники: тайная история женщин Трампа», объехала несколько стран Европы, чтобы исследовать места, в которых родились и выросли родственницы американского президента.

Льюис, Шотландия

Родина матери Дональда Трампа — остров Льюис в архипелаге Внешние Гебридские острова. Эта суровая, но красивая местность ближе к Исландии, чем к Лондону. Мэри-Энн Маклеод уехала отсюда в Америку в 1929 году на пароходе. Вместе с ней там находились сотни шотландских островитян, покинувших родину в поисках работы. Длилась одна из крупнейших волн эмиграции в истории Шотландии.

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В деревне до сих пор живут родственники Мэри-Энн, но они давно прекратили общаться со СМИ.

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Кальштадт, Германия

Кальштадт — коммуна в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц. Здесь родились и поженились Фредерик Трамп (урождённый Фридрих Трумп) и Элизабет Крист, дедушка и бабушка Дональда Трампа по отцовской линии. Здесь родился и отец другого знаменитого американца — пищевого промышленника Генри Хайнца, троюродного брата Фредерика Трампа.

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Городок лежит в долине Рейна и входит в винодельческий регион Пфальц. Почти каждый дом здесь имеет небольшой виноградник и продает домашнее вино. Немцы приезжают в Кальштадт на рыбалку, за грибами, для пеших и велосипедных прогулок по горам.

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Однажды местная церковь обратилась к Дональду Трампу с просьбой о пожертвовании и получила от него 5 тысяч долларов, которые пошли на реставрацию двери XVI века.

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Злин, Чехия

Чехия — родина первой жены Дональда Трампа, Иваны Зельничковой. Она родила ему троих детей — Дональда-младшего, Иванку и Эрика.

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Ивана родилась в моравском городе Злин, занималась лыжным спортом, а затем училась в Карловом университете в Праге. Злин был типичным маленьким городком, пока местный сапожник Томаш Батя не превратил крохотный бизнес своей семьи в обувную мегакорпорацию. До Второй мировой войны она была одной из крупнейших в Европе. Теперь компания располагается в Лозанне.

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Севница, Словения

Нынешняя первая леди США Меланья Трамп родилась в Словении. Она выросла в городе Севница в центральном регионе страны. Город на берегу реки Сава впервые упоминается в XIII веке. До сих пор в нем можно увидеть древние сооружения, в том числе замок, возвышающийся над старым городом. Меланья покинула Севницу, когда ей было 19 лет, и с тех пор посетила ее только один раз.

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