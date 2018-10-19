Как выглядит родина предков Трампа (фото)
В поисках корней президента США журналистка отправилась в трехнедельное путешествие по Европе, от Шотландии до Словении.
В поисках корней президента США журналистка отправилась в трехнедельное путешествие по Европе, от Шотландии до Словении.
Большинство американцев являются выходцами из других стран. Это справедливо и для нынешнего президента США Дональда Трампа, предки которого приехали из Шотландии и Германии, а нынешняя и бывшая жена — славянки.
Корреспондент и писательница Нина Берли, работая над книгой «Золотые наручники: тайная история женщин Трампа», объехала несколько стран Европы, чтобы исследовать места, в которых родились и выросли родственницы американского президента.
Родина матери Дональда Трампа — остров Льюис в архипелаге Внешние Гебридские острова. Эта суровая, но красивая местность ближе к Исландии, чем к Лондону.
В деревне до сих пор живут родственники
Кальштадт — коммуна в Германии, в земле
Городок лежит в долине Рейна и входит в винодельческий регион Пфальц. Почти каждый дом здесь имеет небольшой виноградник и продает домашнее вино. Немцы приезжают в Кальштадт на рыбалку, за грибами, для пеших и велосипедных прогулок по горам.
Однажды местная церковь обратилась к Дональду Трампу с просьбой о пожертвовании и получила от него 5 тысяч долларов, которые пошли на реставрацию двери XVI века.
Чехия — родина первой жены Дональда Трампа, Иваны Зельничковой. Она родила ему троих детей —
Ивана родилась в моравском городе Злин, занималась лыжным спортом, а затем училась в Карловом университете в Праге. Злин был типичным маленьким городком, пока местный сапожник Томаш Батя не превратил крохотный бизнес своей семьи в обувную мегакорпорацию. До Второй мировой войны она была одной из крупнейших в Европе. Теперь компания располагается в Лозанне.
Нынешняя первая леди США Меланья Трамп родилась в Словении. Она выросла в городе Севница в центральном регионе страны. Город на берегу реки Сава впервые упоминается в XIII веке. До сих пор в нем можно увидеть древние сооружения, в том числе замок, возвышающийся над старым городом. Меланья покинула Севницу, когда ей было 19 лет, и с тех пор посетила ее только один раз.
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