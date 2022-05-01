Лавров: Россия требует от Зеленского отдать приказ неонацистам прекратить сопротивление

«Мы не требуем, чтобы он сдавался. Требуем, чтобы он отдал приказ отпустить всех гражданских и прекратить сопротивление. Наша цель не включает в себя смену режима на Украине. Это американская специальность, они этим занимаются по всему миру», — сказал он. Лавров подчеркнул, что Зеленский таким образом может принести мир своей стране.
По его словам, у президента Украины и раньше была возможность стать «президентом мира», каким он себя представлял в ходе предвыборной кампании.
«Он имел все шансы. Все карты и козыри были у него на руках. Зеленский предпочел публично и аррогантно заявлять, что никогда не будет выполнять Минские соглашения. Якобы это будет означать крушение украинского народа, государства. Все те, кто писал и одобрял в Совете Безопасности ООН Минские договоренности, молчали. Говорили, мол, не хочет, пусть не выполняет, а Россия выполняет. Вот кто мог принести мир», — продолжил он.
«[Мы] хотим обеспечить безопасность людей на востоке Украины, чтобы им не грозила ни милитаризация, ни нацификация этой страны, а с территории Украины не исходили угрозы безопасности Российской Федерации», — добавил министр.