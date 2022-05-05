Канцелярия премьера Израиля заявила, что Путин извинился за слова Лаврова

Ранее Кремль сообщил о телефонном разговоре Путина и Беннета. По данным пресс-службы президента, Путин тепло поздравил Беннета и народ Израиля с днем независимости. Стороны высказали обоюдную заинтересованность в развитии дружественных отношений и поддержании полезных контактов между руководством двух стран.
Президент РФ и премьер Израиля обменялись мнениями по ситуации на Украине, в том числе затронули тему эвакуации мирных граждан с «Азовстали».
В разговоре стороны подчеркнули особое значение даты 9 мая для народов обеих стран, «бережно хранящих историческую правду о событиях тех лет и чтящих память всех павших, включая жертв Холокоста».
«Кроме того, они (Путин и Беннет) обсудили высказывания министра иностранных дел России Лаврова. Премьер-министр принял извинения президента Путина за слова Лаврова и поблагодарил его за разъяснение отношения президента к еврейскому народу и памяти о Холокосте», — говорится в сообщении канцелярии главы израильского правительства.
В минувшее воскресенье Лавров заявил итальянской телекомпании «Медиасет», что на Украине «нацификация есть», «захваченные в плен боевики и батальоны “Азов” (против бойцов которого в РФ возбуждены уголовные дела), “Айдар” и другие подразделения носят… символ и татуировки свастики, нацистских батальонов». Лавров добавил, что Владимир Зеленский «выдвигает аргумент: какая у них может быть нацификация, если он еврей». По словам главы МИД РФ, которые приводятся на сайте МИД, «могу ошибиться, но у Гитлера тоже была еврейская кровь», «это абсолютно ничего не значит, мудрый еврейский народ говорит, что самые ярые антисемиты, как правило, евреи».
Премьер Израиля, комментируя слова главы МИД РФ, заявлял о недопустимости использования трагедии Холокоста в политических целях. Посол России в Израиле Анатолий Викторов был вызван для разъяснительной беседы в МИД еврейского государства. Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид также заявил, что хочет извинений российской стороны за высказывание.