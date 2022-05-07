В ООН представили показания о преступлениях «Азова»

В частности, было представлено интервью одного из жителей Мариуполя, который рассказал, что украинские военные занимали жилые дома, не выпускали горожан и избивали их. Другая жительница Мариуполя Анна поведала, что ничего не слышала о гуманитарных коридорах, организованных для эвакуации мирных граждан.
Ранее глава правовой секции постпредства России в ООН Сергей Леонидченко рассказал, что в Мариуполе российскими военными был обнаружен пыточный центр, организованный Службой безопасности Украины (СБУ). Центр имел кодовое наименование «библиотека» и был связан с батальоном «Азов».
4 мая глава Чечни Рамзан Кадыров призвал командира батальона «Азов», который скрывается на заводе «Азовсталь» в Мариуполе, выйти на поле боя. Он обратился к командиру националистов в бункере на «Азовстали» с вопросом, не стыдно ли ему «держать больных, женщин и стариков». Глава Чечни предложил ему выйти на поле боя и показать себя. «Закончим раз и навсегда!» — резюмировал он.