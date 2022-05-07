Неврологи: полеты в космос вредят «системе очистки» мозга Полеты в космос сказываются на структурах, необходимых для очистки мозга, вызывая те же изменения, что и старение
Фоторепортажи
8Полет Гагарина в цифрах
10Победители конкурса Shot on iPhone Macro Challenge
02:04 (мск), источник: Lenta.Ru

В ООН представили показания о преступлениях «Азова»

Французская журналиста Анн-Лоре Бонель привела на неформальном заседании Совета Безопасности ООН показания очевидцев преступлений неонацистов из полка «Азов». Об этом сообщает РИА Новости.

Источник: AP 2022

В частности, было представлено интервью одного из жителей Мариуполя, который рассказал, что украинские военные занимали жилые дома, не выпускали горожан и избивали их. Другая жительница Мариуполя Анна поведала, что ничего не слышала о гуманитарных коридорах, организованных для эвакуации мирных граждан.

Ранее глава правовой секции постпредства России в ООН Сергей Леонидченко рассказал, что в Мариуполе российскими военными был обнаружен пыточный центр, организованный Службой безопасности Украины (СБУ). Центр имел кодовое наименование «библиотека» и был связан с батальоном «Азов».

4 мая глава Чечни Рамзан Кадыров призвал командира батальона «Азов», который скрывается на заводе «Азовсталь» в Мариуполе, выйти на поле боя. Он обратился к командиру националистов в бункере на «Азовстали» с вопросом, не стыдно ли ему «держать больных, женщин и стариков». Глава Чечни предложил ему выйти на поле боя и показать себя. «Закончим раз и навсегда!» — резюмировал он.

 Пенсии в России проиндексируют автоматически
Россиян предупредили о задержках банковских операций
Спецоперация на Украине
СБУ готовит провокации с химоружием для обвинения России
Володин ответил на вопрос о возможности мобилизации в России
Володин назвал поставщиков оружия Украине военными преступниками
С территории «Азовстали» в Мариуполе эвакуировали 80 мирных граждан
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связь