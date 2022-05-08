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19:17 (мск), источник: © РИА Новости

Белый дом рассказал о санкциях против «Газпромбанка»

ВАШИНГТОН, 8 мая — РИА Новости. США ввели визовые ограничения против руководства «Сбербанка» и «Газпромбанка», новые санкции коснутся «Московского индустриального банка» и его дочек, сообщили в администрации.

Источник: РИА "Новости"

«США ввели около 2,6 тысячи визовых ограничений против российских и белорусских чиновников», — говорится в распространенном пресс-службой совета национальной безопасности США сообщении.

Как говорится в сообщении, под новые санкции подпадут военные чиновники, восемь руководителей «Сбербанка», 27 руководителей «Газпромбанка», «Московский индустриальный банк» и 10 его дочерних компаний.

Со своей стороны высокопоставленный представитель администрации в ходе телефонного брифинга заявил, что против «Газмпромбанка» не вводится блокирующих санкций или ограничений, подобных тем, что были введены против других российских финансовых институтов — активы не замораживаются, взаимодействие не запрещается. «О чем мы подаем сигнал: “Газпромбанк” — не убежище. Поэтому мы вводим санкции против высокопоставленного руководства», — сказал он.

Он отметил, что через «Газпромбанк» идет продажа газа в Европу, поэтому США аккуратно подходят к введению ограничений против него.

Для снятия санкций, как отметил чиновник, США будут ориентироваться на результат дипломатических переговоров России и Украины, а также на позицию Киева. Чиновник при этом подчеркнул, что необходимого для снятия санкций доверия российская власть у США не вызывает.

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