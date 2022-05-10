Reuters узнал о разногласиях в переговорах ФРГ и Катара о поставках газа

Германия не хочет соглашаться на условия Катара по подписанию контрактов на срок не менее 20 лет. Кроме того, Катар навязывает такие условия, которые не позволят Берлину перенаправить газ в другие регионы Европы, уточнил собеседник агентства.
Другой источник отметил, что обеспечение поставок СПГ из Катара «не ожидается в ближайшее время».
20 марта немецкое издание Die Welt писало, что Германия и Катар договорились о сотрудничестве в сфере энергетики, которое предусматривает поставки сжиженного природного газа. Министр экономики Германии Роберт Хабек отмечал, что теперь компании должны заключить конкретные соглашения о поставках СПГ.
До этого глава Минэкономики заявлял, что Германия к осени намерена стать независимой от российского угля, а к концу 2022 года — почти независимой от российской нефти. При этом Хабек признал, что избавиться от зависимости от российского газа будет сложнее, так как у Германии нет собственных мощностей для импорта СПГ.
В начале мая Bloomberg писал, что Евросоюз также намерен активизировать сотрудничество со странами Африки, чтобы те помогли сообществу заместить поставки газа из России. Кроме того, ЕС намерен подписать меморандум о взаимопонимании с Египтом и Израилем для увеличения поставок СПГ в Европу к лету этого года и поддержать удвоение пропускной способности Южного газового коридора, по которому газ поступает из Азербайджана, до 20 млрд куб. м в год, отмечало агентство.
ЕС стал искать замену российскому газу после того, как 23 марта президент России Владимир Путин объявил, что российская сторона в расчетах за газ откажется от «всех скомпрометировавших себя валют» и будет принимать оплату за него от недружественных стран (в этом перечне — все страны ЕС, США, Великобритания и другие государства) в рублях. Новое требование начало действовать 1 апреля. По новой схеме страны, покупающие газ у России, должны открыть счета в Газпромбанке. Они проводят оплату в евро через банк, который потом будет переводить валюту в рубли. В ЕС заявили, что отказываются от оплаты за газ по новой схеме.