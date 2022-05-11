Лавров: генсек ООН упустил возможность добиться мирного урегулирования на Украине

Министр в очередной раз сказал, что на протяжении семи лет ООН не реагировала на допускаемые Киевом нарушения Минских соглашений. «К моему огромному сожалению, секретариат этой организации, включая ее генерального секретаря, упустили возможность добиться политического урегулирования», — сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с коллегой из Омана Бадром бен Хамадом аль-Бусаиди.
При этом глава МИД РФ отметил, что генсек ООН проявил заинтересованность в вопросе эвакуации гражданского населения.
Мы посоветовали ему прежде всего обратить свои призывы к киевским властям, потребовать от них прекратить препятствовать выходу мирного населения из районов проведения военной операции.
Лавров также заявил, что Россия рассчитывает, что конец спецоперации в Украине будет способствовать прекращению попыток Запада подрывать международное право.
24 февраля Владимир Путин распорядился начать военную операцию по «демилитаризации и денацификации» Украины. По данным ООН, с начала военных действий на Украине погиб 3381 мирный житель. В организации считают, что эта цифра может быть «на тысячи» выше. ООН привлекли к эвакуации граждан из Мариуполя.