МИД выразил протест Польше из-за нападения на посла в Варшаве

«Мы знаем, что посол Польши в Москве вызван в российский МИД», — заявил Рау (цитата по ТАСС). Он добавил, что не хочет опережать события, и напомнил, что в международных отношениях действует принцип взаимности.
9 мая Андреев приехал на военное мемориальное кладбище советских солдат в Варшаве на дипломатическом автомобиле с российским флагом. Когда дипломаты вышли из машины, их окружила толпа с украинскими флагами и облитыми красной краской простынями. Люди бросали в дипломатов пакеты с красным сиропом. Через какое-то время полиция оттеснила толпу и сопроводила россиян к машинам, никто из них серьезно не пострадал.
МИД России выразил властям Польши решительный протест и потребовал немедленно организовать церемонию возложения венка и обеспечить ее полную безопасность от провокаций. МИД Польши в ответ заявил, что нападение на российского посла достойно сожаления и не должно было произойти, потому что дипломаты всех стран находятся под защитой.