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04:22 (мск), источник: ТАСС

Финляндия хочет подать заявку на вступление в НАТО в середине следующей недели

ТОКИО, 13 мая. /ТАСС/. Финляндия намерена официально подать заявку на вступление в НАТО в середине следующей недели. Об этом сообщил глава МИД Пекка Хаависто в опубликованном в пятницу интервью телеканалу NHK.

Источник: Reuters

«Если парламент одобрит, мы сделаем это в середине следующей недели. Швеция рассматривает вопрос (о подаче заявки на вступление в НАТО — прим. ТАСС) в такой же срок», — сказал он.

Хаависто отметил, что Финляндия готова к любой ситуации в приграничной зоне с Россией, однако хочет, чтобы там сохранялось спокойствие. Глава финского МИДа также заявил, что «Россия — важный сосед для Финляндии». Вместе с тем, по его словам, отношения двух стран осложнились на фоне ситуации вокруг Украины.

Как говорится в обнародованном в четверг совместном заявлении президента страны Саули Ниинистё и премьер-министра Санны Марин, Финляндия должна как можно скорее подать заявку на вступление в НАТО.

Формальное решение, как ожидается, будет принято в воскресенье. Парламент Финляндии в свою очередь проведет дебаты по вопросу перспективы вступления страны в НАТО 16 мая.

В начале апреля активизировалась дискуссия относительно вступления Финляндии в НАТО. Основные члены альянса поддержали такую перспективу. В Финляндии большинство членов парламента высказались в пользу присоединения страны к блоку. Финский президент ранее заявил, что возможное вступление его страны в НАТО не направлено против других стран, а основная цель этого шага — усиление национальной безопасности.

В МИД РФ назвали такие заявления свидетельством радикального изменения внешнеполитического курса республики. Также во внешнеполитическом ведомстве отметили, что Россия будет вынуждена предпринять ответные шаги военно-технического характера для купирования угроз своей национальной безопасности.

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