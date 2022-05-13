Финляндия хочет подать заявку на вступление в НАТО в середине следующей недели

«Если парламент одобрит, мы сделаем это в середине следующей недели. Швеция рассматривает вопрос (о подаче заявки на вступление в НАТО — прим. ТАСС) в такой же срок», — сказал он.
Хаависто отметил, что Финляндия готова к любой ситуации в приграничной зоне с Россией, однако хочет, чтобы там сохранялось спокойствие. Глава финского МИДа также заявил, что «Россия — важный сосед для Финляндии». Вместе с тем, по его словам, отношения двух стран осложнились на фоне ситуации вокруг Украины.
Как говорится в обнародованном в четверг совместном заявлении президента страны Саули Ниинистё и премьер-министра Санны Марин, Финляндия должна как можно скорее подать заявку на вступление в НАТО.
В начале апреля активизировалась дискуссия относительно вступления Финляндии в НАТО. Основные члены альянса поддержали такую перспективу. В Финляндии большинство членов парламента высказались в пользу присоединения страны к блоку. Финский президент ранее заявил, что возможное вступление его страны в НАТО не направлено против других стран, а основная цель этого шага — усиление национальной безопасности.
В МИД РФ назвали такие заявления свидетельством радикального изменения внешнеполитического курса республики. Также во внешнеполитическом ведомстве отметили, что Россия будет вынуждена предпринять ответные шаги военно-технического характера для купирования угроз своей национальной безопасности.