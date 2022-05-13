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16:11 (мск), источник: Life.ru

МИД РФ рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Великобританию

Подход Соединённого Королевства к россиянам противоречит всем ранее достигнутым договорённостям между двумя странами по консульским вопросам, подчеркнули в министерстве.

Источник: РИА "Новости"

Министерство иностранных дел Российской Федерации рекомендовало россиянам воздержаться от поездок в Великобританию и оформления виз. Об этом говорится в заявлении пресс-службы внешнеполитического ведомства РФ.

«Принимая во внимание крайне недружественный курс Великобритании по отношению к нашей стране, во избежание финансовых потерь и иных возможных проблем рекомендуем российским гражданам воздержаться, если это возможно, от поездок в Великобританию и попыток оформления британских виз. До нормализации ситуации будем действовать таким же образом в отношении англичан», — сказано в сообщении МИД РФ.

В министерстве пояснили, что визовая служба Великобритании отдаёт приоритет обработке заявлений украинских беженцев, поэтому рассмотрение обращений россиян существенно затягивается. Кроме того, ситуацию усугубляет обязательная предоплата консульского сбора после заполнения электронной анкеты безналичным путём, которую нельзя осуществить с помощью карт Visa или Mastercard российского банка-эмитента из-за введённых Лондоном санкций против РФ.

В МИД подчеркнули, что такой подход Британии к гражданам РФ противоречит всем ранее достигнутым договорённостям между двумя странами по консульским вопросам, и назвали неприемлемым подобное пренебрежительное отношение к россиянам. В министерстве соответствующие действия чиновников Соединённого Королевства охарактеризовали как «политизированное ущемление прав» граждан РФ.

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