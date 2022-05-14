01:16 (мск), источник: РБК
Зеленский отверг признание Крыма российским
Украина никогда не признает Крым российским, заявил в интервью Rai 1 украинский президент Владимир Зеленский. Запись опубликовал офис президента.
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«Мы готовы говорить с Россией о том, что не ко времени решения по Крыму, ко времени человеческие жизни, давайте отставим этот вопрос, если он усложняет процесс переговоров. Если вопрос Крыма усложняет процесс встречи президентов Украины и России, давайте отставим этот вопрос», — сказал Зеленский.
По его словам, украинская делегация в Турции предлагала оставить этот вопрос, «но не навсегда». «Предлагали, что наши государства должны урегулировать вопрос Крыма в течение 10 лет. Мы не услышали ответа на этот вопрос», — сказал Зеленский.
Он также заявил, что Украина не признает автономию ДНР и ЛНР.
На переговорах в Стамбуле в конце марта украинская сторона передала российской свои письменные предложения по договору, они включали нераспространение гарантий безопасности для Киева на территории Крыма и Донбасса. В документе также говорилось, что в течение 15 лет стороны будут проводить переговоры о полуострове и на протяжении этого времени не будут применять военную силу для решения вопроса. Глава МИД Сергей Лавров тогда увидел в позиции украинских переговорщиков понимание, что «вопросы Крыма и Донбасса окончательно решены».
Однако в начале апреля министр сообщил, что Украина передала новый проект соглашений и отошла от своей формулировки по Крыму и Донбассу. «Вместо нее предлагаются размытые формулировки о некоем эффективном контроле, причем по состоянию на 23 февраля», — пояснил Лавров.
Глава российской делегации на переговорах Владимир Мединский отмечал, что в договоре с Украиной должны быть важные для России позиции, в том числе «определение и признание Крыма и Донбасса». Президент России Владимир Путин до начала российской спецоперации называл признание выбора крымчан одним из условий реабилитации отношений с Украиной. «Они пришли добровольно и приняли свое решение — воссоединиться с Россией», — сказал Путин.