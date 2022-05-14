Рогозин: российские космонавты не будут летать на американских кораблях

Как утверждает господин Рогозин, инициатива о перекрестных полетах исходит от NASA, потому что американцы не хотят «терять навыки полета на российских кораблях». Перекрестные полеты подразумевают, что на российском «Союзе МС» будет один американский астронавт, а взамен одного россиянина возьмут на американский корабль.
Но в этом году ситуация «кардинально поменялась», особенно после начала российской военной операции на Украине, сказал Дмитрий Рогозин.
«Некоторые наши федеральные органы исполнительной власти разумно полагают, что преждевременно сейчас принимать решение об этих перекрестных полетах. Это одна сторона дела. Вторая сторона дела состоит том, что мы, скажем так, уверены в своих кораблях… На корабле Маска случаются большие неприятности, в том числе отказ канализационной системы… Это система жизнеобеспечения, это не шутки, понимаете, это здоровье людей. И если такие отказы будут продолжаться, нам сложно пока принимать решение о перекрестном полете», — пояснил глава «Роскосмоса» в интервью «России 24».
«Аварийно слетал в первый раз. Второй раз вообще не смог летать. Перенос уже больше двух лет. Сейчас они попытаются его запустить. Но на него мы точно никого не посадим из наших космонавтов, мы не можем рисковать их жизнями», — пояснил он.
Благодаря ей полет до космической станции, по его словам, будет «не три часа, а гораздо короче».
Традиционно используется двухсуточная схема, когда корабль совершает 34 оборота вокруг Земли. Также возможна четырехвитковая схема, которая занимает около 6 часов. По двухвитковой схеме пока слетали несколько грузовых кораблей «Прогресс МС» и два пилотируемых «Союза». Рекорд скорости полета установил «Союз МС-17» 14 октября 2020 года — 3 часа 3 минуты. Короткие схемы полета также могут использоваться на окололунной орбите.
В 2022 году планировалось три запуска «Прогресса» к МКС. Первый был запущен в феврале. Второй должен отправиться 3 июня, третий — 26 октября.
Россия проводит военную операцию на Украине с 24 февраля по приказу Владимира Путина. Глава «Роскосмоса» убежден, что американский предприниматель Илон Маск, может быть причастен к снабжению Украины средствами военной связи через оборудование спутниковой системы Starlink. Господин Маск в ответ обвинил Россию в кибератаках на Starlink.