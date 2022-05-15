Семь интересных фактов о Дне Черноморского флота ВМФ РоссииИли как связаны императрица Екатерина II, Севастополь и моряки-черноморцы
Фоторепортажи
20100 лет со дня рождения Владимира Этуша
16Праздничный салют в честь Дня Победы
13:11 (мск), источник: © РИА Новости

Финляндия приняла официальное решение вступить в НАТО

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Финляндия официально объявила о решении вступить в Североатлантический альянс (НАТО). Об этом говорится в заявлении правительства.

Источник: AP 2022

«Финляндия подаст заявку на членство в Организации Североатлантического договора (НАТО) после консультаций с парламентом», — уточняется в сообщении.

Они пройдут в понедельник, а само голосование, вероятно, состоится во вторник. Как ранее отметил глава МИД Пекка Хаависто, заявку в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе отправят в среду.

Финляндия и Швеция заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступления в НАТО на фоне российской военной операции на Украине. Глава альянса Йенс Столтенберг отмечал, что организация приветствует это решение и готова ускорить процесс интеграции для новых членов.

Вчера Кремль сообщил о телефонном разговоре президентов Финляндии и России. Владимир Путин заявил коллеге Саули Ниинисте, что отказ от политики нейтралитета был ошибочным, поскольку угроз безопасности для страны не существует.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков ранее говорил, что Москва не воспринимает вступление Финляндии в НАТО как экзистенциальную угрозу, однако считает альянс наступательным военным блоком.

Во время загрузки произошла ошибка.
 'Пушечное мясо': западные наемники пожаловались на службу на Украине
Американский полковник раскрыл план Байдена начать войну НАТО с Россией
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связь