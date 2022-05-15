В ЕП пригрозили Турции изоляцией в случае блокирования приема Финляндии и Швеции в НАТО

«Любой, кто поставит под вопрос сплоченность в НАТО, будет изолирован внутри сообщества», — сказал Вебер. «Если обе страны сами хотят [вступить в НАТО], то Финляндия и Швеция являются ее частью, тут нет вопросов. Нет никакого основания замедлять это или блокировать», — утверждал он.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил 13 мая, что пока не считает позитивной возможность вступления в НАТО Финляндии и Швеции, которые, по его словам, превратились в «гостевой дом» для террористических организаций, в частности членов запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК).
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу на следующий день обвинил Финляндию и Швецию в открытой поддержке РПК, отметив, что большинство турок выступает против принятия этих стран в НАТО. Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын в тот же день уточнил, что Анкара не закрывает двери для вступления в Североатлантический альянс двух скандинавских стран, но считает необходимым, чтобы в НАТО учитывали ее озабоченность в вопросах национальной безопасности.
Дискуссия относительно вступления Финляндии в НАТО активизировалась в начале апреля. Большинство членов парламента этой страны высказались в пользу присоединения страны к альянсу. Такую возможность рассматривает и Швеция, правящая Социал-демократическая рабочая партия определится по вопросу вступления в НАТО 15 мая.