В ОДКБ заявили, что не обсуждали отправку военных на Украину

Вопрос об участии коллективных сил ОДКБ в спецоперации на Украине не обсуждался на саммите организации 16 мая, заявил генсек организации Станислав Зась.
«В ходе встречи президент России Владимир Владимирович Путин очень подробно проинформировал своих коллег о ходе специальной военной операции, которую проводит Российская Федерация на Украине. Вопрос о каком-либо участии или привлечении ОДКБ в этой специальной военной операции не ставился и не обсуждался», — сказал он.
Саммит лидеров стран ОДКБ, приуроченный к 30-летию Договора о коллективной безопасности и 20-летию организации, прошел 16 мая в Москве. На саммите присутствовали премьер-министр Армении Никол Пашинян, президенты Белоруссии и Казахстана Александр Лукашенко и Касым-Жомарт Токаев, главы Киргизии и Таджикистана Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон, а также президент России Владимир Путин.
При этом лидеры ОДКБ подчеркнули, что обеспокоены ситуацией на внешних границах и выразили готовность обеспечить безопасность рубежей.
Россия проводит военную операцию на Украине с 24 февраля. Путин называл ее целями «денацификацию и демилитаризацию» соседнего государства. Украина в ответ объявила военное положение и мобилизацию.
Лидеры стран СНГ неоднократно призывали стороны к мирным переговорам. Лукашенко, в частности, еще в первый день спецоперации заявил о необходимости срочной встречи в Минске для проведения мирных переговоров. Токаев и Рахмон также предлагали свое посредничество в переговорах между Москвой и Киевом.