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05:43 (мск), источник: © РИА Новости

В МИД оценили возможность поставок удобрений и вывоза украинского зерна

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Вопрос поставок российских калийных удобрений и вывоза украинского зерна обсуждается, заявил РИА Новости замглавы МИД России Александр Панкин.

Источник: Reuters

В понедельник газета Wall Street Journal со ссылкой на дипломатические источники сообщила, что генсек ООН просит Москву не препятствовать экспорту зерна из черноморских портов Украины, а взамен обещает содействовать смягчению санкций, ограничивающих поставки удобрений из России и Белоруссии.

Как утверждает издание, Турция выразила готовность взять на себя задачу поиска и нейтрализации морских мин и управление судами с зерном.

«Сложный вопрос. Вы же знаете, калийные и минеральные удобрения, зерно, возможность вывоза украинского зерна — сложный клубок вопросов, которые сейчас рассматриваются», — сказал Панкин в ответ на просьбу прокомментировать сообщения СМИ.

Он уточнил, что вопрос обсуждается с Россией, а не на уровне ООН.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя идею вывоза украинского зерна в обмен на смягчение санкций, ранее напомнил, что Украина заминировала порты, что опасно для судоходства.

Он также подтвердил, что вопрос обсуждался на недавней встрече Путина с генсеком ООН Антониу Гутеррешем.

При этом постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила ранее, что Гутерреш обсуждал с США свою инициативу вернуть российские и белорусские калийные удобрения на мировые рынки в обмен на возобновление поставок украинского зерна.

Западные страны ввели санкции против России после начала специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Прежде всего меры коснулись банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции.

В ЕС громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов, а многие бренды объявили об уходе из России. Санкционное давление уже обернулось экономическими проблемами для США и Европы, вызвав серьезный рост цен на топливо и продукты.

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