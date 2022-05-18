В МИД оценили возможность поставок удобрений и вывоза украинского зерна

В понедельник газета Wall Street Journal со ссылкой на дипломатические источники сообщила, что генсек ООН просит Москву не препятствовать экспорту зерна из черноморских портов Украины, а взамен обещает содействовать смягчению санкций, ограничивающих поставки удобрений из России и Белоруссии.
«Сложный вопрос. Вы же знаете, калийные и минеральные удобрения, зерно, возможность вывоза украинского зерна — сложный клубок вопросов, которые сейчас рассматриваются», — сказал Панкин в ответ на просьбу прокомментировать сообщения СМИ.
Он уточнил, что вопрос обсуждается с Россией, а не на уровне ООН.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя идею вывоза украинского зерна в обмен на смягчение санкций, ранее напомнил, что Украина заминировала порты, что опасно для судоходства.
При этом постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила ранее, что Гутерреш обсуждал с США свою инициативу вернуть российские и белорусские калийные удобрения на мировые рынки в обмен на возобновление поставок украинского зерна.
Западные страны ввели санкции против России после начала специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Прежде всего меры коснулись банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции.
В ЕС громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов, а многие бренды объявили об уходе из России. Санкционное давление уже обернулось экономическими проблемами для США и Европы, вызвав серьезный рост цен на топливо и продукты.