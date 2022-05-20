Госсекретарь США Блинкен: Россия в 1990-х годах отказалась от предложения вступить в НАТО

Блинкен дал интервью американскому телеведущему Стивену Колберу, расшифровку их беседы опубликовал Госдеп. Во время разговора ведущий вспомнил слова папы римского Франциска о том, что действия НАТО у границ России могли стать причиной начала российской военной операции на Украине. На это госсекретарь сказал, что НАТО — оборонительный альянс и не намерен нападать на Россию.
В ответ Стивен Колберт в шутливой форме предложил «пригласить Россию в НАТО». Ведущий пояснил, что в таком случае у Москвы не будет причин для беспокойств из-за действий альянса. Госсекретарь сообщил, что Россия в свое время ответила отказом на такую идею. «Знаете что? Еще в 1990-х об этом говорили (о принятии России в НАТО.— “Ъ”). Русские решили, что это не то, чем они хотели бы заниматься», — рассказал Блинкен.
42-й президент США Билл Клинтон говорил, что предлагал президентам России Борису Ельцину и Владимиру Путину вступить в НАТО. Клинтон назвал расширение альянса «правильным шагом». Владимир Путин утверждал, что США в 2000 году отреагировали «сдержанно» на идею о возможном вступлении России в НАТО. Президент раскритиковал американские власти за отказ принять российские предложения по гарантиям безопасности и сказал, что РФ имеет полное право принимать ответные меры для обеспечения своей безопасности. Через два дня после этого заявления Владимир Путин начал военную операцию на Украине. На этом фоне Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО.