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11:13 (мск), источник: Коммерсантъ

Госсекретарь США Блинкен: Россия в 1990-х годах отказалась от предложения вступить в НАТО

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что у НАТО нет агрессивных намерений в отношении России. Он рассказал, что в 1990-х обсуждалось принятие РФ в альянс, но, по словам госсекретаря, российская сторона сама отказалась от этого.

Источник: РИА "Новости"

Блинкен дал интервью американскому телеведущему Стивену Колберу, расшифровку их беседы опубликовал Госдеп. Во время разговора ведущий вспомнил слова папы римского Франциска о том, что действия НАТО у границ России могли стать причиной начала российской военной операции на Украине. На это госсекретарь сказал, что НАТО — оборонительный альянс и не намерен нападать на Россию.

НАТО — это оборонительный альянс, страны объединяются, чтобы убедиться, что в случае нападения на одну из них все остальные вмешаются и защитят эту страну. Вот о чем речь. У него нет агрессивных намерений против России. Он никогда не нападал на Россию, он не нападет на Россию. В его планы не входит нападать на Россию.

Энтони Блинкен

В ответ Стивен Колберт в шутливой форме предложил «пригласить Россию в НАТО». Ведущий пояснил, что в таком случае у Москвы не будет причин для беспокойств из-за действий альянса. Госсекретарь сообщил, что Россия в свое время ответила отказом на такую идею. «Знаете что? Еще в 1990-х об этом говорили (о принятии России в НАТО.— “Ъ”). Русские решили, что это не то, чем они хотели бы заниматься», — рассказал Блинкен.

42-й президент США Билл Клинтон говорил, что предлагал президентам России Борису Ельцину и Владимиру Путину вступить в НАТО. Клинтон назвал расширение альянса «правильным шагом». Владимир Путин утверждал, что США в 2000 году отреагировали «сдержанно» на идею о возможном вступлении России в НАТО. Президент раскритиковал американские власти за отказ принять российские предложения по гарантиям безопасности и сказал, что РФ имеет полное право принимать ответные меры для обеспечения своей безопасности. Через два дня после этого заявления Владимир Путин начал военную операцию на Украине. На этом фоне Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО.

Лаура Кеффер

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