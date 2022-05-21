Макфол рассказал, как США обманули Украину

«В 2021 году наши дипломаты пытались изо всех сил убедить Киев в том, что они могут присоединиться к альянсу, мы повторяли это раз за разом. Так, неужели дипломаты врали?» — задал вопрос ведущий, обращаясь к Макфолу.
Политик утвердительно ответил с улыбкой, добавив, что так устроен «реальный мир».
Верховная рада в 2014 году отказалась от внеблокового статуса Украины. В феврале 2019 года парламент принял изменения в Конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. При этом эксперты подчеркивали, что Киев не мог претендовать на членство в НАТО в ближайшие десятилетия.
В конце апреля обороны США Ллойд Остин заявил, что сейчас возможность вступления Украины в альянс не рассматривается. Тем не менее он подчеркнул, что НАТО не откажется от политики «открытых дверей», и не исключил, что в будущем Киев сможет еще раз попытаться присоединиться к организации. Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, ранее признавал, что «Киев годами слышал про якобы открытые двери», но в действительности стране туда не войти.