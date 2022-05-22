Премьер Польши призвал Норвегию делиться прибылью от продажи нефти и газа

«Они должны немедленно поделиться этой избыточной, гигантской прибылью. Это ненормально и несправедливо», — сказал Моравецкий.
«Должны ли мы платить Норвегии гигантские деньги за газ — в четыре или пять раз больше, чем мы платили год назад? Это болезнь», — сказал он.
В этом году Польша завершит строительство газопровода из Норвегии, который должен помочь стране заменить поставки топлива из России после отказа республики оплачивать газ в рублях, отмечает агентство.
Еврокомиссия подготовила план энергосбережения, который будет действовать в случае резкого прекращения поставок российского газа, писала испанская газета El Pais. Согласно документу, страны с альтернативными источниками поставок должны будут делиться газом с другими государствами.
«Брюссель предупреждает, что в случае чрезвычайной ситуации меры коснутся почти всех партнеров ЕС, потому что те, у кого есть другие источники поставок, такие как Испания, должны будут делиться своим газом со странами, пострадавшими от российского сокращения», — говорится в статье.
Президент России Владимир Путин поручил с 1 апреля перевести оплату поставок газа недружественным странам в рубли. В конце апреля «Газпром» прекратил поставки газа в Польшу и Болгарию, потому что они не оплатили топливо в рублях. Компания «Газпром экспорт» уведомила финскую Gasum о приостановке поставок топлива в страну с 21 мая.