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08:13 (мск), источник: РБК

Боррель призвал Евросоюз научиться «языку силы»

Европа может использовать не только «мягкую силу», но и «тяжелую силу, не обязательно военную», ее следует применять в собственных интересах, предложил Боррель. По его мнению, ЕС должен создать собственный «нарратив».

Источник: РИА "Новости"

Европейским странам следует применять «тяжелую силу» в собственных интересах, они должны находить партнеров не только среди государств-единомышленников, заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на дебатах, организованных Исследовательским центром европейской политики (CEPS). Трансляция велась на YouTube.

Европа должна научиться использовать язык силы Это способность реагировать на угрозы, отвечать, преследуя наши интересы. Это не просто «мягкая сила» правовой системы, но использование тяжелой силы, необязательно военной, но тяжелой.

Жозеп Боррель (цитата по «РИА Новости»)

Страны Европы должны «проявлять инициативу и строить коалиции», продолжил он, добавив, что ЕС следует найти «собственный нарратив, собственную историю», который помог бы убеждать людей. Боррель пояснил: «Мы в институтах ЕС слишком технократичны, не касаемся эмоций, у нас нет нарратива, поскольку мы привыкли решать политическую проблему через технократические процедуры. Нам надо переосмыслить это и создать нарратив».

По его словам, «битва нарративов» способна оказаться более эффективной в современном мире, указав, что влияние на людей оказывается не только с помощью оружия или предоставления благ, но и «нарративами». «Нарратив — это своего рода валюта мирового влияния», — подчеркнул глава европейской дипломатии.

В конце мая Боррель призвал создать единые вооруженные силы Евросоюза и нарастить усилия в сфере самозащиты европейских стран.

Из-за действий России на Украине произошел «тектонический сдвиг в “ландшафте европейской безопасности”, заявил он, теперь стало ясно, что Европа находится в опасности. “Новая среда безопасности демонстрирует, что ЕС должен взять на себя больше ответственности за собственную безопасность”, — уверен Боррель. Он также выражал уверенность, что конфликт на Украине можно разрешить лишь военным путем, подчеркнув, что “обычно войны выигрывают или проигрывают на поле боя”.

Российские власти увидели в словах Борреля изменение «правил игры». Глава МИДа Сергей Лавров назвал их «из ряда вон выходящими», предположив, что глава европейской дипломатии «ляпнул что-то». Министр счел, что заявления Борреля являются признаком «очень серьезного разворота» в политике, которую западные страны проводят с начала операции России на Украине.

«Вот вам и “экономическая организация”. Это уже не Европейский союз. Это просто отдел экономических сношений с НАТО», — оценила представитель МИДа Мария Захарова.

Михаил Добрунов

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