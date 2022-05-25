Боррель призвал Евросоюз научиться «языку силы»

Европейским странам следует применять «тяжелую силу» в собственных интересах, они должны находить партнеров не только среди государств-единомышленников, заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на дебатах, организованных Исследовательским центром европейской политики (CEPS). Трансляция велась на YouTube.
Страны Европы должны «проявлять инициативу и строить коалиции», продолжил он, добавив, что ЕС следует найти «собственный нарратив, собственную историю», который помог бы убеждать людей. Боррель пояснил: «Мы в институтах ЕС слишком технократичны, не касаемся эмоций, у нас нет нарратива, поскольку мы привыкли решать политическую проблему через технократические процедуры. Нам надо переосмыслить это и создать нарратив».
По его словам, «битва нарративов» способна оказаться более эффективной в современном мире, указав, что влияние на людей оказывается не только с помощью оружия или предоставления благ, но и «нарративами». «Нарратив — это своего рода валюта мирового влияния», — подчеркнул глава европейской дипломатии.
Из-за действий России на Украине произошел «тектонический сдвиг в “ландшафте европейской безопасности”, заявил он, теперь стало ясно, что Европа находится в опасности. “Новая среда безопасности демонстрирует, что ЕС должен взять на себя больше ответственности за собственную безопасность”, — уверен Боррель. Он также выражал уверенность, что конфликт на Украине можно разрешить лишь военным путем, подчеркнув, что “обычно войны выигрывают или проигрывают на поле боя”.
Российские власти увидели в словах Борреля изменение «правил игры». Глава МИДа Сергей Лавров назвал их «из ряда вон выходящими», предположив, что глава европейской дипломатии «ляпнул что-то». Министр счел, что заявления Борреля являются признаком «очень серьезного разворота» в политике, которую западные страны проводят с начала операции России на Украине.
«Вот вам и “экономическая организация”. Это уже не Европейский союз. Это просто отдел экономических сношений с НАТО», — оценила представитель МИДа Мария Захарова.