Тест: Угадайте написание сложных слов, в которых все ошибаютсяКоварный тест ко Дню филолога.
Фоторепортажи
35Парад Победы на Красной площади
77 интересных фактов о Дне Черноморского флота ВМФ России
13:57 (мск), источник: © РИА Новости

В Кремле призвали Запад снять преграды для вывоза зерна с Украины

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. РФ категорически не приемлет обвинения в свой адрес в препятствовании вывоза зерна из Украины, это решения Запада привели к блокаде, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Источник: © РИА Новости

«Мы категорически не приемлем эти обвинения и, наоборот, обвиняем страны Запада в том, что они предприняли ряд незаконных действий, которые привели к этой блокаде», — сказал Песков, комментируя реплику о том, что западные страны обвиняют РФ в блокировании поставок зерна с территории Украины в страны Африки и другие страны.

Отвечая на уточняющий вопрос, означает ли это, что странам Запада нужно отменить санкции, с точки зрения России, чтобы поставки зерна возобновились, Песков заявил:

Они должны отменить те незаконные решения, которые препятствуют фрахту судов, которые препятствуют вывозу зерна и так далее, и тому подобное.

Ранее в МИД РФ заявили, что Россия не препятствует экспорту зерна Украины, логистические проблемы возникли по вине Киева, его войска заминировали свои морские порты. В МИД добавили, что «разговоры о якобы блокировании Россией экспорта украинского зерна в черноморских портах и образовавшийся от этого дефицит на рынке зерна — не что иное, как спекуляции». Бывший сотрудник одесской морской гавани рассказал РИА Новости, что Украина вывозит резервы пшеницы из хранилищ в порту Одессы альтернативными путями под давлением Евросоюза, несмотря на угрозу дефицита зерна в самой стране.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что зерно с Украины, если верить заявлениям западных политиков и данным СМИ, активно вывозится как железнодорожными эшелонами, так и баржами по Дунаю.

По его словам, у России есть обоснованные подозрения, что это зерно идет не на нужды голодающего глобального Юга, а закачивается в зернохранилища европейских стран — так Украина расплачивается за поставляемое Западом вооружение.

Ряд стран Запада ввел несколько пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, говоря о последствиях санкций против РФ, заявлял, что они приведут к полноценному международному продовольственному кризису с перспективой голода в отдельных странах.

 Правительство планирует повысить пенсии и МРОТ
Глава Пентагона оконфузился с флагом Украины
Возрастное ограничение 18+
Спецоперация на Украине
МО РФ: почти 19 тыс. человек эвакуированы в Россию из Донбасса и с Украины за сутки
Минобороны сообщило о сдаче в плен 265 боевиков с «Азовстали»
Войска ЛНР и РФ зачистили Попасную и вышли на границу Республики
В Минобороны рассказали об отражении атаки ВСУ на остров Змеиный
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связь