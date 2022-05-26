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23:10 (мск), источник: Life.ru

Кулеба потребовал у Германии больше оружия из-за «сложной ситуации» в Донбассе

Также украинский министр обсудил с германской коллегой возможность усиления санкций против России и вероятность вступления его страны в Евросоюз.

Источник: AP 2022

Украине необходимо как можно больше тяжёлого вооружения, в том числе реактивных систем залпового огня. Такое требование министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба озвучил в разговоре с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок.

«Поговорил со своей коллегой из Германии Анналеной Бербок и проинформировал ее о сложной ситуации в Донбассе. Нам нужно больше тяжелого вооружения с поставкой как можно скорее, особенно РСЗО, чтобы отражать атаки России», — написал Кулеба в своём микроблоге в «Твиттере».

По его словам, также главы министерств иностранных дел обсудили друг с другом возможные новые санкции против РФ и вероятность вступления Украины в ЕС.

Ранее Лайф сообщал, что Германия поссорилась с Польшей из-за поставок оружия Украине. Всё дело в обещанных Варшаве новейших танках Leopard, которые должны были сменить технику, направленную Киеву, однако всё обострила проблема с их производством.

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